30 мая 2026, суббота, 22:58
Россиянин пытался подорвать здание Минюста

  • 30.05.2026, 22:15
Взрывное устройство он изготовил сам.

Суд в Москве арестовал мужчину по делу о приготовлении к незаконному изготовлению взрывного устройства для подрыва здания министерства юстиции России. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ларина Виталия Владимировича сроком до 29 июля 2026 года», — говорится в публикации.

