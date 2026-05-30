Россиянин пытался подорвать здание Минюста
- 30.05.2026, 22:15
Взрывное устройство он изготовил сам.
Суд в Москве арестовал мужчину по делу о приготовлении к незаконному изготовлению взрывного устройства для подрыва здания министерства юстиции России. Об этом сообщает в Telegram-канале пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
«Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ларина Виталия Владимировича сроком до 29 июля 2026 года», — говорится в публикации.