«Откликнулся на 95% объявлений — и все отказали» 30.05.2026, 21:02

Россиянину не хотят сдавать квартиру в Гродно.

Белорус, помогающий двоюродному брату из России найти квартиру в Гродно на длительный срок, столкнулся с тотальным нежеланием гродненцев сдавать жилье россиянам, пишет НН.

«Что вообще творится с арендой жилья в РБ для иностранных граждан (РФ)? Я откликнулся на 95% объявлений Гродно, и все отказали», — написал мужчина в Тредс.

В аренде жилья россиянам отказывают. Причины называют разные

Один из комментаторов объясняет это тем, что сдать жилье иностранцу по договору означает получить массу проблем. Например, с выплатой налога, если этот арендатор решит уехать, не предупредив.

«Вы должны будете в суде доказывать, что в вашей квартире никто не живет! И все эти месяцы, пока каким то немыслимым способом не докажете, будете платить налог! И не сможете сдать другим людям. А без договора на честном слове сдать — вообще не вариант», — объясняет один из комментаторов.

«Им нужно обязательно регистрировать сдачу жилья иностранным гражданам. Не хотят заморачиваться», — добавляет другой.

На что автор поста ответил, что только сегодня отправил заявки на более чем 50 квартир и большинство воспринимает регистрацию как вписывание неизвестного человека в свою собственность, поэтому и отказываются.

«Кто-то просто по слухам не хочет сдавать вообще. Паспортисты в целом советуют не связываться с РФ», — пишет он.

Еще один комментатор делится, что в милиции не советуют связываться с россиянами, якобы говорят, что лучше заселять вьетнамцев или китайцев, потому что с ними меньше проблем.

Россияне сами виноваты, что их недолюбливают?

При этом многие отмечают, что нежелание сдавать жилье россиянам может быть вызвано не только бюрократическими вопросами.

«В Гродно не любят русских. Вот и весь ответ», — звучит один из самых залайканных комментариев.

«Всегда знал, что в Гродно живут самые замечательные люди, так держать! Мы, минчане, не такие», — иронизирует другой.

«Ай малайцы земляки, горжусь», — пишет мужчина.

Есть и те, кто считает, что россияне сами виноваты в сложившейся ситуации.

«Так происходит, потому что очень многие россияне ведут себя в стране очень плохо и заслужили себе, сногсшибательную репутацию», — написала женщина.

При этом нашлась женщина, которая много лет сдает квартиру россиянину и у нее нет с этим проблем.

«Сдаю квартиру мужчине из Казани уже более 7 лет, все по договору и закону, никаких проблем нет», — написала она и добавила, что обязательно нужно делать регистрацию в ЖЭСе с оформлением договора, а затем регистрацию в милиции у участкового и выплачивать налог.

