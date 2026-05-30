Анджей Почобут получил специальную награду «Gazety Wyborczej» 30.05.2026, 10:44

Анджей Почобут

Фото: Tomasz Siemoniak/Х

«Человек года» по версии авторитетного польского издания — премьер Дании Метте Фредериксен.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен стала лауреатом премии «Человек года», которую ежегодно вручает авторитетное польское издание «Gazetа Wyborczа». Награду ей вручал премьер Польши Дональд Туск. Cпециальную награду «Gazety Wyborczej» получил бывший политзаключенный, журналист, лидер польского меньшинства в Беларуси Анджей Почобут.

Глава датского правительства в своей речи подчеркнула, что «каждое поколение должно биться за свободу».

Фото: Gazeta Wyborcza

Фото: Gazeta Wyborcza

Фото: Gazeta Wyborcza

Фото: Tomasz Siemoniak/Х

Фото: Gazeta Wyborcza

Получая награду, Почобут выступил с короткой, но чрезвычайно сильной речью. «Я не считаю себя героем. (…) Но факт остаётся фактом: меня не сломали. Поэтому они так боятся польского духа над Неманом», — сказал он со сцены.

Его слова вызвали продолжительную овацию и стали одним из самых запоминающихся моментов церемонии награждения.

В обосновании награды напомнили, что Анджей Почобут — журналист, публицист и деятель польского национального меньшинства, политический заключённый, а также кавалер Ордена Белого Орла. Его многолетнее заключение стало одним из самых известных примеров преследования независимых журналистов и общественных активистов.

На церемонии в том числе присутствовали главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина, и координаторы гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко и Евгений Афнагель.

Наталья Радина поблагодарила премьера Польши Дональда Туска за помощь белорусским независимым медиа, а Евгений Афнагель — за участие Польши в освобождении белорусских политзаключенных.

Премьер Польши Дональд Туск, главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина, главный редактор «Gazety Wyborczej» Адам Михник

Координатор «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель и премьер Польши Дональд Туск

Евгений Афнагель и Анджей Почобут

Наталья Радина и Анджей Почобут

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com