30 мая 2026, суббота, 11:19
Дроны уничтожили «Искандер» и два Ту-142 на аэродроме РФ в Таганроге

  • 30.05.2026, 10:59
Фото: Reuters/Scanpix

Военная авиабаза разгромлена.

Ночью 30 мая Силы беспилотных систем уничтожили «Искандер» и два самолета Ту-142 на военном аэродроме в Таганроге Ростовской области РФ.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта «Мадьяра» Бровди.

Ту-142 - дальний противолодочный самолет на базе стратегического бомбардировщика.

ОТРК «Искандер» - российский оперативно-тактический ракетный комплекс, осуществляет запуск ракет «земля-земля», подстрелен на пусковой позиции в окрестностях Таганрога.

«Визит вежливости в Таганрог осуществлен Птицами 1 ОЦ СБС. Результат не ограничился перечнем вышеизложенных целей, - у воды тоже прикуривало гут. Видео позже», - добавил «Мадьяр».

