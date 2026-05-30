Дроны уничтожили «Искандер» и два Ту-142 на аэродроме РФ в Таганроге
- 30.05.2026, 10:59
Военная авиабаза разгромлена.
Ночью 30 мая Силы беспилотных систем уничтожили «Искандер» и два самолета Ту-142 на военном аэродроме в Таганроге Ростовской области РФ.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта «Мадьяра» Бровди.
Ту-142 - дальний противолодочный самолет на базе стратегического бомбардировщика.
ОТРК «Искандер» - российский оперативно-тактический ракетный комплекс, осуществляет запуск ракет «земля-земля», подстрелен на пусковой позиции в окрестностях Таганрога.
«Визит вежливости в Таганрог осуществлен Птицами 1 ОЦ СБС. Результат не ограничился перечнем вышеизложенных целей, - у воды тоже прикуривало гут. Видео позже», - добавил «Мадьяр».