Горят танкер и резервуар с топливом: дроны массированно атаковали российский Таганрог 12 30.05.2026, 8:29

В порту также пылает административное здание.

В ночь на 30 мая Ростовскую область в России массированно атаковали беспилотники. Под ударом оказался город Таганрог, где прогремела серия взрывов и фиксируется возгорание в районе порта, сообщает «Фокус».

В результате обстрела в местном порту поднялся пожар на танкере, также пылает резервуар с горючим. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсар, который подтвердил массированную атаку на регион в своем Telegram-канале.

По данным российского чиновника, в порту также загорелось административное здание. Информации о пострадавших или разрушениях нет, добавил Слюсарь.

Кроме того, губернатор отчитался об «уничтожении дронов» в Таганрогском, Чертковском, Матвеево-Курганском, Неклиновском районах.

«В селе Греково-Тимофеевка Матвеево-Курганского района в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание газовой трубы в доме, повреждена крыша и остекление», — добавил Слюсарь.

Под утро в мэрии Таганрога сообщили, что пожар в порту, вызванный атакой дронов, якобы удалось ликвидировать. Разлива нефтепродуктов в результате обстрела зафиксировано не было.

Стоит отметить, что в ночь на 30 мая беспилотники также атаковали Краснодарский край РФ и оккупированный Крым: аналитики сообщили, что под ударами могли оказаться местные нефтебазы.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com