В Дубае начали строить крупнейший аэропорт в истории человечества 30.05.2026, 3:47

Иллюстрационное фото

Проект стоимостью $35 миллиардов станет частью нового города в пустыне.

В Объединенных Арабских Эмиратах, в Дубае, началось строительство крупнейшего аэропорта в истории человечества. Проект называется Международный аэропорт Аль-Мактум и станет частью крупного комплекса «Всемирный центр Дубая», расположенного в пустыне на юго-западе от города. пишет Ftnnews.

В новом аэропорту будет около 400 выходов на посадку и пять параллельных взлетно-посадочных полос. Его пропускная способность составит до 260 миллионов пассажиров в год, что более чем в два раза превышает показатели крупнейших современных аэропортов. Стоимость проекта оценивается примерно в 35 миллиардов долларов.

По замыслу, это будет не просто аэропорт, а целый транспортный узел — фактически «аэропорт-город», построенный с нуля в пустыне. Он будет примерно в пять раз больше нынешнего международного аэропорта Дубая.

Одной из ключевых особенностей проекта является то, что после его завершения планируется постепенно закрыть существующий аэропорт Дубая, ныне один из самых загруженных в мире. Примерно к 2035 году все рейсы хотят перенести в новый комплекс.

Нынешний аэропорт обслуживает около 90 миллионов пассажиров ежегодно и долгое время остается лидером по международным перевозкам. Однако его развитие ограничено городской застройкой, поэтому власти Дубая решили не расширять старую инфраструктуру, а создать новую с большим запасом на будущее.

Строительство ведется очень быстро благодаря значительным финансовым ресурсам и быстрому принятию решений. В отличие от многих других стран, где подобные проекты могут затягиваться на десятилетия, в Дубае их реализуют значительно быстрее.

Внутри аэропорта планируется создать современную инфраструктуру: огромные терминалы, системы быстрой обработки багажа и даже собственную железнодорожную сеть с несколькими станциями, так как масштабы комплекса будут настолько велики, что перемещаться пешком станет сложно.

Первые этапы строительства планируют завершить в начале следующего десятилетия, а весь проект будет реализовываться постепенно.

Кроме самого аэропорта, вокруг него планируется построить новый город с жилыми районами, логистическими и коммерческими зонами, рассчитанный более чем на миллион жителей.

