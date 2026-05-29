Politico: Украина заблокировала российский сухопутный коридор в Крым 29.05.2026, 22:57

Украинские дроны охотятся за логистикой РФ в глубоком тылу.

Массовое применение дронов средней дальности в последние месяцы позволило ВСУ взять под контроль «федеральную трассу Р-280 «Новороссия», которую называют «сухопутным мостом» в оккупированный Крым. Об этом пишет издание Politico.

Отмечается, что она обеспечивает снабжение как аннексированного полуострова, так и российской группировки на южном фронте - в Херсонской и Запорожской областях.

С начала весны беспилотные удары нейтрализовали российскую ПВО в регионе, после чего дроны получили возможность свободного передвижения в любом месте на оккупированных территориях. Теперь добраться до трассы «Новороссия», которая находится в 100 км от линии фронта, для украинских БПЛА - дело одного часа.

Издание пишет, что массированные и эффективные удары по российским путям снабжения свидетельствуют о растущих возможностях украинских дронов и значительном увеличении объемов их производства. Благодаря этому Киев больше не зависит от поставок оружия союзниками.

По оценке Института изучения войны, удары по автодорогам вместе с постоянными бомбардировками складов, командных центров, логистических маршрутов, систем ПВО ограничивают возможности России по переброске войск и техники на фронт. В результате темпы продвижения российских войск на южном направлении сильно упали по сравнению с предыдущими годами.

