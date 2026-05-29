Армия РФ в шаге от коллапса ствольной артиллерии 2 29.05.2026, 22:23

Оккупанты все чаще вынуждены отправлять на фронт старые советские гаубицы.

За неполный текущий месяц (по состоянию на 28 мая) Силы обороны Украины уничтожили/повредили 1816 единиц ствольной артиллерии РФ. Если за трое суток будет поражено еще 60 систем, показатель станет рекордным за все время полномасштабного российского вторжения.

На эту статистику обратил внимание Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». На своей странице в Facebook он отметил, что захватчики начали терять больше артиллерии в период старта весенней наступательной кампании 2026 года.

Добавим, что сейчас самый высокий показатель пораженной вражеской артиллерии – 1875 единиц – был зафиксирован в апреле 2026-го.

Неутешительная для противника статистика говорит не только об уменьшении количества, но и об ухудшении качества артсистем, которые используются россиянами (они расконсервируют и отправляют в зоны боевых действий преимущественно буксованные советские гаубицы).

«Компенсация этой категории новыми артиллерийскими системами не только затруднена, но и практически отсутствует», – заявил Коваленко.

Он подчеркнул, что захватчики занимаются именно расконсервацией советских запасов и ремонтом поврежденной техники.

«Здесь стоит отметить, что буксируемую арту достаточно сложно «уничтожить» и в основном мы говорим о поврежденных артсистемах, пригодных к восстановлению. Однако качественные проблемы с российской артиллерией очевидны, а отсутствие массового производства новой продукции приведет к неизбежному исчерпанию как советских запасов (которые уже практически полностью истощены), так и возможностей ремонта/восстановления», – убежден эксперт.

Коваленко пояснил, что в реалиях современной маневренной войны гаубица, которую должна перевозить другая техника, «это больше бремя, чем грозное средство поражения, и превращается она во все более энергозатратный камень преткновения – как для войска, так и для производства».

«Думаю, рекорду в мае быть. А вот насчет дефицита, то кризис уже видно. Смотреть просто глубже надо», – подытожил военно-политический обозреватель.

