В Беларуси введут электронные сертификаты ЦЭ и ЦТ 1 29.05.2026, 21:42

Сначала новшество протестируют в трех вузах.

В Беларуси на базе трех высших учебных заведений протестируют процедуру выдачи электронных сертификатов с результатами централизованного экзамена (ЦЭ) и централизованного тестирования (ЦТ).

Об этом сообщил директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Дмитрий Миронов, пишет БелТА.

Одним из ключевых этапов цифровизации вступительной кампании стала интеграция базы данных РИКЗ, содержащей сведения обо всех участниках ЦТ и ЦЭ, с сервисами предварительной регистрации и электронной очереди.

Таким образом и были введены электронные сертификаты. Однако пока не все абитуриенты, сдававшие централизованные испытания, смогут их получить.

В пилотном проекте, впервые реализуемом в этом году, участвуют Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Гомельский государственный медицинский университет и БНТУ, перечислил вузы директор РИКЗ.

По словам Миронова, внедрение электронного сертификата – лишь первый шаг на пути к переходу к цифре в сфере и созданию системы «Цифровой абитуриент».

К началу приемной кампании 2026 года РИКЗ реализует возможность просматривать и скачивать электронные сертификаты непосредственно через систему «Электронная очередь для подачи документов при поступлении в УВО».

При этом все документы с результатами испытаний заверят электронной цифровой подписью.

После успешной апробации нововведения планируется полный переход на использование электронных сертификатов ЦЭ и ЦТ.

