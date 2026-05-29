Gripen — убийца российских КАБов 6 Денис Попович

29.05.2026, 20:37

2,872

Швеция передает Украине настоящую фронтовую машину.

Относительно самолетов Gripen, которые Украине передаст Швеция, я могу сказать только одно.

Gripen с ракетой Meteor, которая имеет дальность действия до 200 км — это и есть тот самый рецепт против российских носителей КАБов. Когда Gripen у нас появится, российские "сушки" можно будет сбивать еще до того, как они долетят до рубежей сброса этих бомб. А радиус этих сбросов сейчас составляет в среднем 70–90 км. Реактивные КАБы — более 120 км, хотя на этих расстояниях эта бомба уже больше напоминает крылатую ракету.

КАБы — это до сих пор большая проблема. Авдеевка, Угледар, Покровск, Мирноград, теперь Константиновка — дальше можно перечислять. Ежедневно враг запускает по нашим позициям 150–300 КАБов.

Шведам — большое спасибо! Два самолета ДРЛО, а теперь Gripen. А это, напомню, многофункциональный самолет, относительно дешевый в обслуживании, пригодный для эксплуатации даже на полевых аэродромах. Настоящая фронтовая машина.

И главное — без лишних условий. Скандинавы понимают, против кого мы воюем.

Денис Попович, Facebook

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com