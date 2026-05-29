Gripen — убийца российских КАБов

Gripen — убийца российских КАБов6
- Денис Попович
- 29.05.2026, 20:37
Швеция передает Украине настоящую фронтовую машину.
Относительно самолетов Gripen, которые Украине передаст Швеция, я могу сказать только одно.
Gripen с ракетой Meteor, которая имеет дальность действия до 200 км — это и есть тот самый рецепт против российских носителей КАБов. Когда Gripen у нас появится, российские "сушки" можно будет сбивать еще до того, как они долетят до рубежей сброса этих бомб. А радиус этих сбросов сейчас составляет в среднем 70–90 км. Реактивные КАБы — более 120 км, хотя на этих расстояниях эта бомба уже больше напоминает крылатую ракету.
КАБы — это до сих пор большая проблема. Авдеевка, Угледар, Покровск, Мирноград, теперь Константиновка — дальше можно перечислять. Ежедневно враг запускает по нашим позициям 150–300 КАБов.
Шведам — большое спасибо! Два самолета ДРЛО, а теперь Gripen. А это, напомню, многофункциональный самолет, относительно дешевый в обслуживании, пригодный для эксплуатации даже на полевых аэродромах. Настоящая фронтовая машина.
И главное — без лишних условий. Скандинавы понимают, против кого мы воюем.
Денис Попович, Facebook