Келлог: Это станет концом Лукашенко

Кит Келлог

Бывший спецпредставитель Трампа сделал заявление о возможном нападении Беларуси на Украину.

Бывший спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что возможное нападение Беларуси на Украину станет катастрофой для Лукашенко. Такое заявление он сделал во время форума по безопасности в Одессе, сообщает OBOZ.UA.

Кэллог выступил на Third Black Sea Security Forum 2026, который стартовал в Одессе 29 мая и продлится несколько дней. Во время дискуссии он вспомнил свои переговоры с Лукашенко и прокомментировал вероятность прямого втягивания Беларуси в войну.

По словам Келлога, он лично встречался с Лукашенко во время обсуждения политической позиции Беларуси. Генерал отметил, что белорусский лидер остается приближенным к российскому диктатору Путину, однако решение о нападении на Украину может иметь для него серьезные последствия.

«Мы встречались с Лукашенко, когда определяли политическую позицию. И Лукашенко действительно приближен к Путину, но если он примет решение напасть на Украину, то это будет катастрофой для него», – сказал Келлог во время форума.

Он также добавил, что в случае такого сценария «это станет последним днем Лукашенко». Эта фраза прозвучала во время открытой дискуссии на мероприятии по безопасности в Одессе.

