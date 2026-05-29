Как охладить дом без кондиционера

Как охладить дом без кондиционера5
- 29.05.2026, 19:24
Популярный греческий лайфхак помогает снизить температуру в комнате.
В летнюю жару все сразу включают кондиционеры. Но они есть не в каждой квартире, да и света «накручивают» очень много. В Греции, где летом бывает до 40 градусов жары, люди давно пользуются одним бесплатным и простым трюком.
Как сообщают на nlc.hu, для этого метода нужны только обычные пластиковые бутылки, вода и морозилка. Наберите в бутылки воду, но не до самого верха, так как пластик может треснуть, и оставьте их на ночь в морозилке. На следующий день вы получите бесплатный мини-охладитель.
Просто поставить бутылку на стол недостаточно. Лучше всего найти для нее подходящее место. Бутылку нужно поставить возле вентилятора — прямо перед ним или позади него. Вентилятор будет гнать воздух через лед, и в комнате станет намного прохладнее.
Когда лед в бутылке начинает таять, он забирает на себя горячий воздух из комнаты. Эксперты говорят, что рядом с такой бутылкой температура может снизиться на 1–2 градуса.
Этот трюк не заменит настоящий кондиционер, поэтому не стоит ждать от него чуда. Вот несколько важных советов.
Способ работает только в маленькой комнате или если поставить вентилятор совсем рядом с собой — возле дивана или рабочего стола.