Лидеры ЕАЭС предложили Армении провести референдум о членстве в ЕС 29.05.2026, 18:52

Москва усиливает давление на Ереван из-за его сближения с Западом.

Армении необходимо в кратчайшие сроки провести референдум о вступлении в Евросоюз и выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), пишет The Moscow Times. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля совместном заявлении стран ЕАЭС по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане. «Разделяем позицию о необходимости проведения в Республике Армения в возможно короткие сроки общенационального референдума о вступлении в Европейский союз или дальнейшем пребывании в составе Евразийского экономического союза», — говорится в заявлении президентов РФ, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Подписанты считают, что подготовка ко вступлению Еревана в ЕС несет «существенные риски» экономической безопасности стран ЕАЭС. Вопрос о потенциальных последствиях «приостановления в отношении Республики Армения действия Договора о Евразийском экономическом союзе» будет обсуждаться на заседании Высшего Евразийского экономического совета, который пройдет в декабре, сказано в заявлении. Ранее о том что Армении следует вынести вопрос об интеграции с ЕС с одновременным выходом из ЕАЭС, заявлял президент Владимир Путин. Только при таком сценарии две страны смогут пойти «по пути мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода», подчеркивал он.

Также Путин напомнил Еревану о судьбе Украины, конфликт с которой, по его словам, начался после попытки последней вступить в ЕС. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в свою очередь заявлял, что республика сейчас не собирается выносить на плебисцит вопрос о членстве в ЕАЭС и что власти стремятся сохранить отношения с Москвой.

Кремль давит на Армению, которая взяла курс на сближение с ЕС и США, экономическими и политическими методами. Ранее российские власти ограничили ввоз и продажу армянских овощей, минеральной воды, алкоголя, цветов и других товаров, а также пригрозили Еревану остановкой газовых поставок, если тот не откажется от попыток выйти из-под российского влияния.

