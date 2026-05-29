«Белтелеком» вводит очередные изменения для клиентов 29.05.2026, 18:30

Нововведения касаются как телевидения, так и доступа в интернет.

С 27 мая «Белтелеком» прекратил трансляцию тестовых телеканалов «МУЗЫКА ЛАЙВ» (89-я кнопка), «365 дней ТВ» (87-я кнопка), «ТОЧКА.РФ» (82-я кнопка), «В мире животных» (78-я кнопка), «Мужской» (86-я кнопка), «КВН ТВ» (99-я кнопка), «Канал Малыш» (108-я кнопка) в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в базовом пакете «Канапа ТВ» Smart Zala.

Также «Белтелеком» сообщил, что ввел изменения по тарифному плану «Семейный 30». «В рамках модернизации увеличивается исходящая скорость доступа в Интернет: вместо прежних 30/1 Мбит/с она составит 30/15* Мбит/с, при этом цена останется прежней», — отмечает компания.

