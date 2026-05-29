закрыть
29 мая 2026, пятница, 18:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Белтелеком» вводит очередные изменения для клиентов

  • 29.05.2026, 18:30
«Белтелеком» вводит очередные изменения для клиентов
Фото: Белтелеком

Нововведения касаются как телевидения, так и доступа в интернет.

С 27 мая «Белтелеком» прекратил трансляцию тестовых телеканалов «МУЗЫКА ЛАЙВ» (89-я кнопка), «365 дней ТВ» (87-я кнопка), «ТОЧКА.РФ» (82-я кнопка), «В мире животных» (78-я кнопка), «Мужской» (86-я кнопка), «КВН ТВ» (99-я кнопка), «Канал Малыш» (108-я кнопка) в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в базовом пакете «Канапа ТВ» Smart Zala.

Также «Белтелеком» сообщил, что ввел изменения по тарифному плану «Семейный 30». «В рамках модернизации увеличивается исходящая скорость доступа в Интернет: вместо прежних 30/1 Мбит/с она составит 30/15* Мбит/с, при этом цена останется прежней», — отмечает компания.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Был месяц май
Был месяц май Ирина Халип
Как победить Путина
Как победить Путина Тимоти Гартон Эш
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии
Количество проблем в РФ растет в геометрической прогрессии Юрий Федоренко
Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров