«Холодильник начал побеждать телевизор» 1 29.05.2026, 12:42

1,600

От Путина отворачиваются даже его самые преданные сторонники.

Белорусы и россияне пишут в Threads, почему они изменили свое отношение к правителям своих стран и войне в Украине. Вопрос об этом задала пользовательница соцсети под ником yyliasshha.

«Уважаемые бывшие ватники, фашисты, нацисты, восхвалители войны, к вам вопрос: что заставило вас поменять свое мнение? Желательно подробно», — написала она.

Пост собрал сотни комментариев. Сайт Charter97.org приводит некоторые из них:

— Я из Беларуси, в 2014 верила российской пропаганде. Когда референдум в Крыму был, показывали много людей с российскими флажками, как все радовались. Мы еще обсуждали, не может же это быть неправдой. Знакомых в Крыму или в Украине не было. Все изменилось в 2020, когда у нас начались протесты, и я посмотрела, как россия все это освещает. Как Никита Михалков рассказывал, что единицы вышли, а остальные прифотошоплены. Тогда все и сложилось в одну картинку.

—В начале 2022 года, верил пропаганде российской и всему, что они говорили. Даже в комментариях спорил с людьми про «8 лет бомбили Донбасс». Спустя полтора года, познакомился в игре с украинкой, со временем по уши влюбились в друг друга. Благодаря ей стал адекватно все понимать и не верить всему чему говорят в интернете. Мы уже не в отношениях к сожалению, но связь поддерживаем. Спасибо ей за всё.

— Да, было время когда планировал переезд из Латвии в рф в годах 2017—2018. Ведь президент мира, санкции на пользу, скрепы и тд и тп… Выключил телевизор и начал изучать как переехать, как устроиться на работу, как снять квартиру. Изучал про жизнь, смотрел соцсети. Начал смотреть Варламова.Далее больше. Читал. Думал. И потихоньку угас мой порыв к переезду в РФ. В 2022 уже заинтересовался политикой. В итоге переехал в Норвегию.

— Я украинка , в начале войны были стычки с зетниками , и один браво высказывался как приедет конкретно меня насиловатьи резать , недавно увидела его на просторах запрещенной для него сети , инвалид без двух ног после « еСВеОу» собирает на лечение потому что страна за которую он воевал не хочет выдавать ему протезы. Мне теперь интересно мнение он поменял хоть немного.

— Нацистом не был никогда, ватник — каюсь, верил про мальчика в трусиках года так до 2015. Просто не представлял, что люди могут так врать.

— Самое жестокое переобувание, которое я видела, случилось с маминой коллегой по работе.

Моя мама с ней постоянно спорила, пыталась доказать, что власть людоедская и открыть глаза на п…ц вокруг. Но она была «патриотична» и пыталась доказать обратное — «8 лет, политик лидер и боец, кто если не он». Но в один день она пришла поникшая и начала ругать власть, войну и «что мы там вообще делаем» Оказалось, что намедни она узнала, что зять погиб на войне. И геостратег сразу оказался не очень хорошим.

— Я школьником был околоватных взглядов. Потерял сестру в результате несчастного случая и понял, что ничего важнее жизни, гуманизма, любви к жизни и окружающим нет. И никакие идеи и взгляды не стоят того, чтобы это мнение изменить.

— Удивительный пост. Я и вообразить не мог, что в природе существует процесс превращения ватника в адекватного человека, ан нет, вон их сколько. Сознающимся респект за искренность, ну и, конечно, поздравления.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com