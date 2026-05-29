В Беларуси продают коттедж, похожий на бункер миллиардера 1 29.05.2026, 18:05

Цена тоже впечатляет.

В раковском направлении, в деревне Новое Поле, выставили на продажу коттедж, который сильно выделяется на фоне привычной загородной застройки. Первое, что бросается в глаза, — это его подчеркнуто мрачный, черный фасад. Двухэтажный блочный дом 2022 года постройки выполнен в футуристичном минимализме: темные стены, плоская кровля и правильные геометрические формы создают образ сурового, но стильного современного бункера, пишет Onlíner.

При всей внешней брутальности особняк площадью 306,4 «квадрата» максимально открыт природе благодаря панорамному остеклению. Главной фишкой объекта стал огромный раздвижной оконный портал в гостиной с выходом на террасу. Его длина составляет внушительные 12 метров — продавец утверждает, что аналогов такой конструкции в Беларуси просто нет. На окнах ПВХ установлены электроприводы, а на входе красуется бесшумная дверь с подсветкой и сканером отпечатков пальцев.

Однако зайти и сразу лечь на диван не получится. Внутри покупателя ждет черновая отделка, так что новому владельцу придется самостоятельно продумывать весь дизайн.

Коммуникации к коттеджу уже подведены. В доме установлена система «умный дом», которая управляет всем: от скрытой LED-подсветки фасада по всему периметру до видеонаблюдения и климата. Отопление здесь двойное: помимо стандартных теплых полов, в комнатах есть американская система воздушного отопления с рекуперацией и контролем уровня CO₂.

Из других бонусов — выведенная на улицу зарядная станция для электрокара и эксплуатируемая кровля-терраса на втором этаже, которая проектировалась с запасом прочности под установку джакузи или крытого бассейна.

По планировке предполагается, что первый этаж займут кухня-гостиная, жилые комнаты с гардеробными и собственная сауна. Второй уровень полностью отдан под зону отдыха, где уже выведены коммуникации под бар или домашний кинотеатр.

