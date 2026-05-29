29 мая 2026, пятница, 18:45
Кубилюс: Украина выиграла битву за Черное море

  • 29.05.2026, 18:09
Дроны ВСУ загнали российский флот обратно в порты.

Украина начинает превосходить противника по всем направлениям в развязанной Россией войне и уже фактически выиграла битву за Чёрное море.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс на Черноморском форуме по безопасности, сообщает «Укринформ».

«Сегодня украинские беспилотники загнали российский флот обратно в его порты. Теперь можно сказать, что Украина выиграла битву за Черное море - это самая большая морская победа над Россией за более чем 120 лет, со времен русско-японской войны. В то же время борьба за Украину продолжается», - отметил еврокомиссар.

Кубилюс отметил, что успех Украины в противодействии России на Черном море начался четыре года назад с подвига героев острова Змеиный и потопления флагмана Черноморского флота РФ - крейсера «Москва».

По его словам, Украина начинает превосходить противника на всех направлениях.

«Украинские дроны остановили продвижение России на море, на суше и в воздухе, а теперь наносят удары по все более важным целям вглубь территории России. Чем больше Украина добивается успехов, тем больше нервничает Путин, усиливая ракетные и дронные атаки», - подчеркнул он.

Также еврокомиссар заверил, что Евросоюз не намерен сокращать поддержку Украины, а наоборот - будет наращивать помощь, ведь Украина защищает не только собственную независимость, но и безопасность всей Европы.

«Украина имеет самую большую, лучшую и самую храбрую армию в Европе. Она также создала одну из самых инновационных оборонных отраслей в мире благодаря опыту, приобретенному на поле боя очень высокой ценой», - добавил он.

Кроме того, Кубилюс выразил надежду, что в будущем Украина станет одним из ключевых элементов европейской системы безопасности и важной составляющей будущего Европейского оборонного союза. Членство Украины в ЕС станет важным фактором укрепления безопасности как в Черноморском регионе, так и во всей Европе.

