Bild: Украина имеет свой план по нейтрализации Путина 26.05.2026, 7:43

Киев рано разгадал то, что замышляют россияне.

Российский диктатор Владимир Путин, вероятно, уже подготовил план военных действий на лето 2026 года, а удары по Киеву могут стать лишь его началом.

Москва не отказывается от своих намерений по захвату всего Донбасса несмотря на то, что ВСУ дают отпор российским войскам, пишет Bild.

«Цель состоит в том, чтобы напасть на Украину в местах, где ее оборона ослаблена. Украина должна быть вынуждена перебросить войска на север, чтобы России позже было легче атаковать и захватить Донецкую область», — пояснил австрийский военный эксперт Маркус Райснер.

По его словам, сейчас ВС РФ сосредоточены преимущественно на центральном участке восточного фронта и одновременно усиливают давление на Харьковскую, Сумскую и Запорожскую области.

В то же время британский эксперт по России Кир Джайлс убежден того, что Россия хочет подавить сопротивление Украины, однако не видит признаков того, что РФ готовится к большому летнему наступлению.

Джайлс подчеркнул, что Москва пытается добиться усиления давления со стороны США на Киев, а также наносит жестокие удары по гражданскому населению Украины.

Украина имеет свой летний план

Начальник коммуникаций 7-го корпуса полковник Владимир Полевой рассказал журналистам, что Украина рано осознала то, что замышляют россияне, поэтому Силы обороны уже укрепили линии обороны.

Кроме того, по словам Полевого, Украина усилила свои возможности нанесения ударов вглубь территории РФ.

Он отметил, что их целью является попытка перерезать логистические маршруты врага.

Авторы материала подчеркнули, что стратегия Украины работает, ведь в последние недели по российским нефтеперерабатывающим заводам, топливным складам и промышленным объектам практически ежедневно наносятся удары с помощью беспилотников дальнего радиуса действия.

Цель этих ударов заключается в том, чтобы оказать давление на российскую логистику, поставки топлива и военную экономику.

