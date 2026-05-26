В России резко выросла выдача «мобилизационных предписаний» 1 26.05.2026, 8:32

Это может раскрывать планы Кремля.

Россиянам в начале 2026 года все чаще стали выдавать «мобилизационные предписания», что может говорить о подготовке РФ к общей мобилизации.

Об этом сообщает The Moscow Times.

По данным издания, военкоматы вызывают россиян «для уточнения сведений», и как результат, они чаще стали получать «мобилизационные предписания». Эту информацию подтверждают поисковые запросы в Google и «Яндекс».

В частности, с конца марта Google начал фиксировать всплеск запросов по ключевым словам «мобилизационное предписание», а уже в начале апреля - был пик по количеству.

Согласно Google Trends, статус «сверхпопулярных» запросов получили фразы: «вклеили мобилизационное предписание», «сколько действует мобилизационное предписание», «красное мобилизационное предписание».

В свою очередь «Яндекс» Wordstat зафиксировал поисковые запросы россиян по «мобилизационным предписаниям» еще с осени 2025 года, а затем был почти 4-кратный скачек таких запросов зимой и в начале весны. Буквально в январе запрос фиксировался на уровне 10 тысяч, а уже в апреле около 40 тысяч.

TMT поясняет, что мобилизационное предписание выдают на основании решения муниципальной призывной комиссии. В нем содержится инструкция, что должен сделать человек в случае объявления мобилизации, а именно - куда и когда явиться, и что взять с собой. Как правило, предписание вклеивают или вкладывают в военный билет.

Другие факты

Проект «Призыв к совести» еще в начале апреля писал, что люди, которых военкомат вызывает по повесткам, сообщают о «мобилизационных предписаниях». Причем в основном эти повестки приходят запасникам, которых вызывают для «уточнения данных». Уже при явке им пытаются вклеить мобилизационное предписание, уговорить вступить в резерв или же подписать контракт с армией РФ.

Кроме того, были фиксации и других событий. В частности, в феврале проект «Идите лесом» написал о том, у сотрудников одной из крупных компаний изъяли военные билеты с последующей выдачей повесток и предложением о «вклейке мобилизационного предписания».

Также в марте администрация поселка Новороманова (Алтайский край» вывесила списки «для получения мобилизационных предписаний». То есть, мужчин обязали явиться с военными билетами.

Информация о вклейке предписаний поступала еще и от призывников из Новосибирска и Челябинской области. По словам представителя одного из них, российские военкоматы сейчас работают по командам, проверяют всех, а также добавляют в группу тех, кто «может быть полезен армии», называя это «подготовкой к общей мобилизации и отбором кандидатов».

