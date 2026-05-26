«Военные Лукашенко загоняют себя в угол» 26.05.2026, 8:51

1,466

Аркадий Мошес

Диктатора предупредили.

Директор исследовательских программ по России, Восточной Европе и Евразии Финского Института международных отношений Аркадий Мошес в комментарии «Филину» рассказал о звонке Макрона в Минск.

— Я склоняюсь к тому, что Макрон действительно позвонил, чтобы предупредить Лукашенко: Беларусь ни в коем случае не должна переводить свое участие в агрессии против Украины на следующий более опасный уровень. То есть это мог быть звонок-предупреждение, — считает Аркадий Мошес. — Безусловно, это не было так, как описывает беларуская пропаганда.

— По версии пропаганды, Макрон советовался с Лукашенко по поводу безопасности в регионе.

— Существует байка, что якобы в свое время мемуары Жукова, начальника Генштаба армии, не выпускали из-за того, что он отказывался туда вставить фразу «накануне таких-то событий я позвонил на Малую землю полковнику Брежневу».

Так и здесь. Независимо от версии белорусской пропаганды, думаю, Макрон звонил предупредить, что на Западе есть опасения насчет того, что Лукашенко вот-вот может перейти красную линию.

— То есть разговор все-таки был в формате «сиди тихо и не вздумай»?

— Скорее всего. Не исключено, что Макрон таким образом и косвенно поддержал Зеленского, учитывая их отношения.

Безусловно, Европа не хочет, чтобы Беларусь вступила в войну. В этом случае процесс принятия решений усложнится, понадобятся какие-то срочные меры, дополнительные санкции.

А им сейчас немного не до этого, у них сейчас Трамп, Иран, Россия — много всего и без того. Может быть, звонок был даже обговорен, и Макрон представлял общую позицию.

— А как можно расценивать череду последних событий разного масштаба – от высылки католических священников из Беларуси и до дронов в странах Балтии и учений по применению ядерного оружия — можно ли их объединять в одну цепочку провокаций или это случайное совпадение?

— Не случайное совпадение. Дроны — это очень важная вещь. Сама обстановка в Северо-Балтийском регионе становится более напряженной. Пало правительство в Латвии, в Литве воздушная тревога.

Не знаю, понимают ли военные Лукашенко, насколько они таким образом загоняют себя в угол.

Вы можете сколько угодно поздравлять народы этих стран с Днями независимости, желая им мира, однако то, что дроновая опасность, исходящая из Беларуси, заставляет литовское руководство идти в бомбоубежище, мало способствует готовности вести переговоры о разблокировании Клайпедского порта.

Далее, ядерные учения, из которых пока ясно только то, что ядерного оружия в Беларуси нет, что ничего никогда там не размещалось, что Путин никогда не пойдет на систему «двойного ключа» с Лукашенко, это в любом случае важный сигнал.

Он о том, что с территории Беларуси может быть нанесен ядерный удар. И это сразу меняет планы применения соответствующих сил и средств на другой стороне.

Опять-таки понятно, что после этого звонить и говорить «пусть ко мне кто-то приедет и мы будем договариваться» — совершенно не серьезно.

Прежде, чем вы начнете договариваться о снижении уровня противостояния и улучшении отношений, вы должны перестать заниматься подобными провокациями. Другое дело, что Лукашенко не может этого сделать, так как все решает Путин. Если он решил, что в Беларуси надо провести учения, он их проведет.

— А высылка священников и история с подстреленным в Польше белорусом — это попытка подыграть главной линии Кремля?

— Я это вообще комментировать не могу. Это продукты пропаганды. Внутри страны свою аудиторию тоже надо как-то держать в тонусе.

Если проанализировать, то визит Коула повис, то есть Америка опять исчезла, Европа абсолютно никуда не движется в плане своей позиции, несмотря на то, что якобы Трамп давит на Литву.

А Лукашенко нужно с чем-то выходить в телевизор. Народу постоянно нужны доказательства того, что ты успешный и сильный. А тут никаких прорывов. Да еще украинцы уже напрямую угрожают.

Это надо как-то сбалансировать. И в то же время нужны любые информационные поводы, чтобы люди обсуждали их и не обсуждали ту ситуацию, которая складывается в том числе в белорусско-украинских отношениях. Им нужно отвлекать внимание чем угодно…

Более полугода уже достаточно интенсивно идет процесс стратегической переоценки ситуации украинцами…

На протяжении первых трех лет войны украинцы вели себя исключительно лояльно по отношению к Беларуси и даже, я бы сказал, к режиму Лукашенко.

Вероятно, в Киеве чувствовали, что у Лукашенко есть власть внутри страны. Теперь они увидели, что это не так. То, что называется power sharing, разделение власти сегодня осуществляется не внутри страны с элитами, с собственной лояльной публикой, тем более не с оппозиционно настроенными людьми, а с Москвой.

В таком случае зачем обращать внимание на должность Лукашенко? Полагаю, украинцы всерьез стали исходить из того, что территория Беларуси может быть снова использована для сухопутного вторжения.

Возможно, западные разведки им стали что-то передавать, может, они сами что-то заметили. Вряд ли повторится наступление по дороге на Киев через Чернобыльскую зону, а вот осуществить провокацию ввиду вторжения на территорию Западной Украины с юго-западного угла Беларуси вполне вероятно.

Это не обязательно будут белорусские войска, могут быть и российские, но Беларусь может предоставить территорию для открытия еще одного фронта.

Опасения такого сценария привели ко всем этим заявлениям со стороны Украины. Повторю, визит Тихановской и пересмотр отношений с обеими сторонами — это следствие.

Причина в том, что Украина увидела реальную угрозу и решила ее парировать заранее, действуя в информационной и политической сфере.

— То есть не беспочвенно у некоторых сегодня возникает дежавю, связанное с событиями 2022 года накануне войны?

— Это не пустые разговоры. Дело в том, что на Донбассе все застопорилось, выбивать украинцев получается с трудом. России нужна попытка хоть как-то изменить стратегическую обстановку на фронте.

В целом, мы потихоньку входим в некую новую стадию, когда ситуация становится более напряженной и все может закончиться большими неприятностями.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com