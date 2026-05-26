Папа Римский жестко раскритиковал ИИ и призвал его контролировать 1 26.05.2026, 9:12

Папа Римский Лев XIV

Фото: Getty Images

Понтифик издал энциклику под названием «Величие человечности».

Папа Римский Лев XIV обнародовал свою первую энциклику, посвященную вызовам ИИ и защите человеческого достоинства. Понтифик призвал сделать так, чтобы технологии служили людям, а не концентрировали власть у руках немногих.

Об этом сообщает The Vatican News.

Энциклика называется Magnifica humanitas («Величие человечности»), которую опубликовали по случаю 135-летия Rerum novarum Папы Льва XIII - это знаковый социальный документ Католической церкви времен промышленной революции.

Новый понтифик провел параллель между тогдашними изменениями и современной эпохой искусственного интеллекта. В тексте Лев XIV отмечает, что технологии сами по себе не являются злом, однако они никогда не бывают нейтральными, поскольку отражают цели и ценности тех, кто их создает, финансирует и контролирует.

Папа Римский предупредил об опасности так называемой «технократической парадигмы», когда эффективность и прибыль становятся главными критериями для принятия решений. По его словам, искусственный интеллект способен имитировать человека, но не имеет морального сознания, эмпатии или духовности.

Отдельное внимание глава католической цеорквии уделил военному использованию ИИ. Он призвал «разоружить» искусственный интеллект, освободив его от логики войны, доминирования и конкуренции. По мнению Льва XIV, технологическая сила не должна автоматически давать право управлять людьми.

Также первосвященник выступил за создание международных правил и независимого надзора за развитием ИИ, а еще - за защиту работников от массового вытеснения из-за автоматизации. Он подчеркнул, что цифровые технологии должны служить общему благу, а не интересам узкого круга корпораций.

В документе Лев XIV призвал защищать правду и бороться с дезинформацией, а также поддерживать образование и критическое мышление среди молодежи в условиях стремительного развития цифровых технологий.

