США срочно ищут ключевой металл для ракет Tomahawk и систем Patriot 2 26.05.2026, 9:47

Вашингтон намерен снизить зависимость от этого ресурса.

Соединенные Штаты Америки стремительно наращивают поиски вольфрама – одного из важнейших металлов для производства современного оружия – на фоне истощения запасов ракет и боеприпасов после войны против Ирана. Проблема осложняется тем, что более 80% мирового производства этого стратегического ресурса контролирует Китай, пишет NBC News.

Вольфрам является критически важным компонентом для ракет Tomahawk, систем Patriot, бронебойных снарядов, истребителей и бомб для уничтожения бункеров. Однако в США с 2015 года нет ни одной действующей коммерческой вольфрамовой шахты, из-за чего Вашингтон годами зависел от импорта и переработки.

Теперь, на фоне стремительного использования высокоточного оружия, американские власти вынуждены срочно искать альтернативные источники поставок. Одним из ключевых направлений стала Южная Корея, где американская компания Almonty Industries возобновила работу шахты Сандон, закрытой более 30 лет назад из-за дешевой конкуренции со стороны Китая.

Генеральный директор компании Льюис Блэк назвал вольфрам «военным металлом», без которого невозможно поддерживать современное оборонное производство. По его словам, в мире существует очень мало крупных месторождений этого металла.

Помимо военной сферы, вольфрам активно используется в производстве полупроводников, батарей и смартфонов, из-за чего глобальный спрос только растет.

Аналитики предупреждают, что восстановление запасов ключевых американских боеприпасов может занять до четырех лет. Особое беспокойство в Вашингтоне вызывает потенциальный конфликт с Китаем, ведь Пекин контролирует не только большую часть мировой добычи, но и значительную часть переработки металла.

В прошлом году Китай уже ввел экспортные ограничения на ряд критически важных минералов, включая вольфрам, что привело к резкому росту цен на мировом рынке.

США фактически вынуждены заново создавать собственную отрасль. По словам Блэка, страна потеряла не только шахты, но и специалистов, и технологический опыт:

«Все эти знания исчезли еще в 90-х годах».

Администрация Дональда Трампа уже объявила о создании резерва критически важных минералов на 12 миллиардов долларов и поддержке новых горнодобывающих проектов в США и союзных странах. Среди них – масштабный вольфрамовый завод в Казахстане стоимостью 1,1 миллиарда долларов.

В то же время эксперты признают, что даже при активных инвестициях Запада понадобятся десятилетия, чтобы существенно сократить зависимость от Китая.

«Полностью самодостаточными менее чем за 20 лет вы не станете», – подчеркнул Блэк.

