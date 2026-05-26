Жителей Могилева предупредили о взрывах 3 26.05.2026, 9:37

Что происходит?

В Могилеве 26 и 27 мая пройдут комплексные командно-штабные учения по проверке готовности подразделений МВД к действиям в особых условиях, передает «Белсат».

В связи с учениями с 10:00 до 16:00 в указанные дни будет закрыто движение транспорта на следующих улицах:

Гагарина (от проспекта Пушкинского до бульвара Непокоренных – в районе заезда на парковку ТЦ «Е-Сити»);

Демьяна Бедного (от улицы Гагарина до Севастопольской);

по переулку Крайнему.

Один из этапов учений состоится на территории Ледового дворца по ул. Ленина. Гагарина, 1.

«Возле объекта могут быть слышны звуки взрывов и выстрелов. Волноваться не надо», – предупреждает МВД.

Месяц назад, 23-24 апреля командно-штабные учения МВД прошли в Витебске. Темой учений была организация деятельности органов внутренних дел и внутренних войск МВД «по пресечению групповых нарушений общественного порядка или массовых беспорядков, а также экстремистских действий». На фотографиях с учений можно увидеть, что массовка, выступавшая в роли протестующих, имела с собой белые и синие флаги.

Ход учений лично контролировал министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков. По итогам первого дня учений он выступил с критикой и заявил, что в ближайшее время под руководством его первого заместителя Юрия Назаренко состоится обучающий семинар с начальниками милиции общественной безопасности региона, после чего пройдут очередные учения.

Ранее подобные учения прошли также в Минске и Бресте.

