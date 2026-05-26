Александр Милинкевич нуждается в помощи 1 26.05.2026, 10:13

Жена политика обратилась к белорусам.

Экс-кандидат в президенты Беларуси на выборах 2006 года Александр Милинкевич нуждается в помощи. Супруга политика Инна Кулей обратилась к белорусам:

«Дорогие друзья.

Мы просим вашей поддержки для Александра Милинкевича.

Пять месяцев назад, 24 ноября, Александр по собственному решению пришел в больницу на плановую операцию. Основанием стала томография, показавшая, что правая шейная артерия была закрыта тромбом на 80 процентов. Врачи настоятельно советовали не откладывать операцию, поскольку в любой момент тромб мог оторваться — с фатальными последствиями. И Александр принял это непростое решение, доверившись специалистам.

25 ноября операция была проведена. Но ее последствия оказались не такими, как мы все надеялись. У Александра произошел отек мозга. Три недели Александр находился в интенсивной терапии — между жизнью и смертью. С Божьей помощью и благодаря вашим молитвам он выжил.

Потом начались долгие месяцы борьбы с инфекциями, которыми, к сожалению, полны больницы и которые особенно опасны для людей с ослабленным иммунитетом. Воспаление легких, кишечная инфекция, снова воспаление легких… Не каждый смог бы выдержать такую атаку, но Александр выдержал. Были месяцы лечения: сначала в отделении неврологии, затем в реабилитации, после — в специализированном лечебно-реабилитационном центре.

Левая часть мозга, отвечающая за интеллект, речь и память, не пострадала.

Правая — та, что отвечает за движение, — получила повреждения: не работает левая рука, плохо слушаются ноги. Для активного, подвижного, полного энергии человека, каким всегда был Александр, осознавать, что сегодня он лежачий больной, — очень тяжелое испытание. Но мой муж — чрезвычайно сильный духом человек. И этот дух поддерживает каждый из вас: те, кто присылает слова поддержки, мотивирующие видео, спрашивает о его здоровье, поздравляет с праздниками, просто помнит о нас. От всего сердца благодарю и низко кланяюсь каждому, кому небезразлична судьба Александра, кто поддерживает нас словом, молитвой, помощью и делом.

К сожалению, Александр остается носителем патогенных бактерий, которые могут активизироваться в любой момент. Поэтому он пока не может вернуться домой — ему необходимы постоянное наблюдение врачей и интенсивная реабилитация. Все это стоит денег. Как и многие из вас, мы не можем вернуться на Родину. Наш дом в Берштах после обысков опечатан, возбуждено уголовное дело. Мы не получаем ни белорусских, ни польских пенсий и живем только на то, что можем заработать сами. Когда мы были здоровы и работали вдвоем, нам хватало на достойную жизнь. Теперь все изменилось.

Аренда жилья, оплата реабилитационного центра, лекарства, транспортные расходы, чтобы ежедневно добираться к мужу в больницу, — все это уже выходит за пределы наших возможностей. Поэтому я обращаюсь к вам, друзья, с просьбой о помощи. Я очень верю в силу нашей солидарности, в силу взаимопомощи, в человеческую доброту.

Верю, что если Бог сохранил Александру жизнь, то мы должны бороться за нее дальше.

И искренне верю, что праздник — еще впереди».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com