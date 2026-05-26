«Сухопутный мост» Путина рушится Игорь Луценко

26.05.2026, 10:56

Игорь Луценко

Украина приступила к изоляции Крыма.

Россияне признали: сухопутный коридор в Крым официально находится под огневым контролем Украины. Крым теперь превращается в «логистический остров» для россиян.

Новую построенную трассу с территории РФ на Джанкой «губернатор» Сальдо закрыл своим письменным распоряжением. «Сообщают о десятках сожженных украинскими дронами бензовозов и грузовиков».

Ограничение не касается грузов военного назначения, специальных грузов, отдельных социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и т. п.

Напомню, что основным на сегодняшний день потенциальным достижением для Москвы в ходе кровопролитной и длительной войны в 2022–2026 годах россияне могли бы считать создание сухопутного коридора в Крым.

Теперь уже ясно, что это достижение эфемерно, реальность – сине-желтые дроны уже над коридором, гражданским ехать запрещено. Крым для РФ становится заморской территорией.

И на этом, конечно, мы не остановимся.

Как пишут те же россияне, эти же дроны расчищают дорогу к крымскому мосту. Он, если кто не знает, уже частично перекрыт – поскольку взрывом грузовика СБУ в свое время серьезно повредила сооружение, то теперь россияне не спешат пропускать через него крупногабаритный транспорт.

Операция по нейтрализации этой транспортной артерии – может быть следующим этапом.

Сейчас украинские дроны уже над Мелитополем и Мариуполем. И вопрос, когда они будут над Керчью обстреливать подразделения агрессора, прикрывающие от тяжелых беспилотных катеров опоры крымского моста – это лишь вопрос времени. Времени работы украинских инженеров.

Игорь Луценко, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com