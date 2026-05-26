«Сухопутный мост» Путина рушится
- Игорь Луценко
- 26.05.2026, 10:56
Украина приступила к изоляции Крыма.
Россияне признали: сухопутный коридор в Крым официально находится под огневым контролем Украины. Крым теперь превращается в «логистический остров» для россиян.
Новую построенную трассу с территории РФ на Джанкой «губернатор» Сальдо закрыл своим письменным распоряжением. «Сообщают о десятках сожженных украинскими дронами бензовозов и грузовиков».
Ограничение не касается грузов военного назначения, специальных грузов, отдельных социально значимых продовольственных товаров первой необходимости и т. п.
Напомню, что основным на сегодняшний день потенциальным достижением для Москвы в ходе кровопролитной и длительной войны в 2022–2026 годах россияне могли бы считать создание сухопутного коридора в Крым.
Теперь уже ясно, что это достижение эфемерно, реальность – сине-желтые дроны уже над коридором, гражданским ехать запрещено. Крым для РФ становится заморской территорией.
И на этом, конечно, мы не остановимся.
Как пишут те же россияне, эти же дроны расчищают дорогу к крымскому мосту. Он, если кто не знает, уже частично перекрыт – поскольку взрывом грузовика СБУ в свое время серьезно повредила сооружение, то теперь россияне не спешат пропускать через него крупногабаритный транспорт.
Операция по нейтрализации этой транспортной артерии – может быть следующим этапом.
Сейчас украинские дроны уже над Мелитополем и Мариуполем. И вопрос, когда они будут над Керчью обстреливать подразделения агрессора, прикрывающие от тяжелых беспилотных катеров опоры крымского моста – это лишь вопрос времени. Времени работы украинских инженеров.
Игорь Луценко, «Фейсбук»