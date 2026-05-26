Блестящая работа: украинский робот обманул российский дрон 26.05.2026, 11:41

2,380

Появилось уникальное видео.

Украинские Силы обороны продолжают развивать роботизированные технологии и оттачивать мастерство их применения на поле боя в войне против РФ.

Недавно на одном из участков фронта произошел очень показательный в этом плане эпизод.

Оператор украинского наземного роботизированного комплекса сумел спасти робота в ходе российской дроновой атаки, пишет «Диалог.UA».

В Сети появилось соответствующее видео. Судя по кадрам, российский дрон вел прицельную работу по НРК, однако благодаря мастерству украинского оператора, робота удалось своевременно, буквально в последнюю секунду, увести из зоны поражения.

В результате дрон ВС РФ ударил мимо, а украинский НРК пережил атаку и продолжил выполнение задачи на заданном участке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com