26 мая 2026, вторник, 13:00
Блестящая работа: украинский робот обманул российский дрон

  • 26.05.2026, 11:41
  2,380
Появилось уникальное видео.

Украинские Силы обороны продолжают развивать роботизированные технологии и оттачивать мастерство их применения на поле боя в войне против РФ.

Недавно на одном из участков фронта произошел очень показательный в этом плане эпизод.

Оператор украинского наземного роботизированного комплекса сумел спасти робота в ходе российской дроновой атаки, пишет «Диалог.UA».

В Сети появилось соответствующее видео. Судя по кадрам, российский дрон вел прицельную работу по НРК, однако благодаря мастерству украинского оператора, робота удалось своевременно, буквально в последнюю секунду, увести из зоны поражения.

В результате дрон ВС РФ ударил мимо, а украинский НРК пережил атаку и продолжил выполнение задачи на заданном участке.

