В Беларуси «пропадают» работники

В Беларуси «пропадают» работники7
- 26.05.2026, 11:47
- 2,224
Минус 8,8 тысячи человек за месяц.
Число занятых в экономике Беларуси за месяц сократилось на 8,8 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные Белстата.
В апреле в экономике страны были заняты 4 млн 172,1 тыс. человек — это меньше, чем месяцем ранее. Однако по сравнению с апрелем прошлого года количество работников, наоборот, увеличилось на 36,3 тыс.
При этом на 26 мая в Беларуси сохраняется высокий спрос на кадры: в общереспубликанском банке вакансий размещено почти 137,2 тыс. предложений от работодателей.
Отметим, пособие по безработице в Беларуси составляет 40 белорусских рублей в месяц или $20. Такой размер установлен постановлением Совмина №1064.
Мало того, в Беларуси трудоспособных граждан, которые не работают более 183 дней в году считают «тунеядцами». Они платят за жилищно-коммунальные услуги по полным тарифам, а за уклонение предусмотрены штрафы.