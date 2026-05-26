26 мая 2026, вторник, 13:01
Преемник Золотой Орды назван

  • Анатолий Амелин
  • 26.05.2026, 12:16
И это не Россия.

Прошу прощения, что иногда в своих постах называл Московию Ордой.

Казахстан днями официально закрепил статус прямого исторического, культурного и геополитического преемника Золотой Орды (Улуса Джучи) на государственном уровне. Этот тезис переведен из академических дискуссий в ранг ключевого элемента государственной идеологии, внешней политики и долгосрочной экономической стратегии.

Переформатирование исторического нарратива решает сразу несколько стратегических задач Астаны на международной арене.

1. Во-первых, оно направлено на суверенизацию истории, демонстрируя, что казахстанская государственность уходит корнями в XIII век, а не началась с распада СССР или советской автономии. Это служит прямым ответом на заявления некоторых российских политиков о «несуществовании казахстанской государственности» в прошлом.

2. Во-вторых, Астана де-факто перехватывает историческую инициативу у Москвы и Казани, так как в российской историографии Золотая Орда традиционно воспринималась как негативное «иго», тогда как для Казахстана это период расцвета государственности, правовых институтов и городской культуры степи.

3. В-третьих, в условиях тектонических сдвигов в Евразии Казахстан дистанцируется от советского и «русскомирского» цивилизационного поля, создавая собственный мощный бренд и балансируя геополитическое влияние.

Для внутренней аудитории концепция Улуса Джучи служит мощным консолидирующим фактором в процессе нациестроительства. Наследие Золотой Орды объединяет все казахские жузы и рода под общей институциональной крышей, существовавшей до разделения на казахов, ногайцев, татар и узбеков, что помогает преодолевать трайбализм.

Украинцам также пора избавиться от комплекса неполноценности и прямо заявить, закрепив в конституции что Украина — это не продолжение УССР, а наследник достояния УНР 1918 года и владелец исторического наследия Киевской Руси 10−11 веков нашей эры.

А Московия должна вернуться к своему исходному состоянию на болота, дав свободу всем коренным народам и народностям! Вернув им права на свои территории, недра и самоопределение!

P. S. И вернуть Китаю и Японии их исконные земли!

Анатолий Амелин, «Фейсбук»

