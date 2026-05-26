«Газпром» решил продать завод по производству спутников 26.05.2026, 12:40

Российская кампания не понимает, что с ним делать.

«Газпром» собирается до конца текущего года продать принадлежащий ему завод по производству спутников в Московской области, сообщили «Коммерсанту» несколько источников в космической отрасли. По их словам, вместе с предприятием «Газпром СПКА» покупателю будет предложен Центр управления полетами (ЦУП), из которого координируется работа «газпромовских» космических аппаратов. Приобрести активы может компания «Новый старт». Она была зарегистрирована в марте 2025 года в Москве. Возглавляет ее бывший заместитель главы «Роскосмоса» Александр Блошенко. При этом владельцы компании не раскрываются.

«Новый старт» хочет быстро нарастить свои космические активы и построить вертикально интегрированную компанию. Они получат и производственную площадку, и конструкторские компетенции», — объяснил один из собеседников «Коммерсанта». По его словам, «Газпром» давно собирался избавиться от непрофильного актива. «В нынешних российских условиях компания не понимает, что с ним делать», — пояснил он. Согласно оценке директора по стратегии ИК «Финам» Ярослава Кабакова, завод по производству спутников и ЦУП могут стоить от 15 млрд до 40 млрд руб. «Убытки тянут оценку вниз, но продается не просто компания, а редкая для России космическая инфраструктура полного цикла», — отметил Кабаков.

В то же время спутниковый проект «Газпрома», запущенный в 2024 году, находится на ранней стадии: еще предстоит доработать технологическую базу и наладить серийное производство, говорит партнер инвесткомпании Kama Flow Евгений Борисов. Госкорпорация создавала предприятие по производству спутников для сборки и испытаний космической техники в своих интересах, поэтому текущий масштаб бизнеса небольшой, добавил исполнительный директор практики бизнес-консультирования «ТеДо» Антон Виноградов.

При этом, по его словам, сделка потенциально перспективна для обеих сторон. «Для «Газпрома» это рациональный выход из непрофильного производственного актива с сохранением доступа к спутниковым услугам. Для «Нового старта» — ускоренный вход в спутникостроение через покупку готовой инфраструктуры», — заключил Виноградов.

В апреле этого года глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов докладывал президенту РФ Владимиру Путину, что до конца 2026 года «Новый старт» планирует консолидировать спутникостроительные активы вне контура госкорпорации. При этом объем инвестиций «частного инвестора» в совместный проект «Нового старта» с «Роскосмосом» составит 600 млрд руб. в течение восьми лет, отмечал глава госкорпорации.

Между тем «Газпром», терпевший рекордные убытки после начала войны, в первом квартале 2026 года получил 147,54 млрд руб. чистой прибыли по российским стандартам бухучета (РСБУ). Это произошло после резкого повышения тарифов на газ в России: в прошлом году они увеличились в среднем на 14,85%, что стало рекордом с 2014 года. В 2026-28 годах, согласно макропрогнозу Минэкономразвития, тарифы вырастут еще на 27,9%.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com