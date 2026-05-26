Украинские дроны разгромили колонну снабжения российских оккупантов в 100 км от линии фронта
- 26.05.2026, 13:14
Видеофакт.
Украинские ударные беспилотники демонстрируют способность эффективно перерезать логистические артерии противника в его глубоком тылу, создавая серьезные проблемы для обеспечения передовых подразделений оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились кадры объективного контроля с зафиксированными последствиями разгрома очередной колонны российской военной техники.
Отмечается, что успешное огневое поражение было нанесено на расстоянии около 100 километров от линии фронта.
Под удар украинских дронов попала группа обеспечения, в которую входили три грузовых автомобиля (предположительно, с боекомплектом или имуществом) и одна машина сопровождения УАЗ («Буханка»).