Украинские дроны разгромили колонну снабжения российских оккупантов в 100 км от линии фронта 1 26.05.2026, 13:14

Видеофакт.

Украинские ударные беспилотники демонстрируют способность эффективно перерезать логистические артерии противника в его глубоком тылу, создавая серьезные проблемы для обеспечения передовых подразделений оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились кадры объективного контроля с зафиксированными последствиями разгрома очередной колонны российской военной техники.

Отмечается, что успешное огневое поражение было нанесено на расстоянии около 100 километров от линии фронта.

Под удар украинских дронов попала группа обеспечения, в которую входили три грузовых автомобиля (предположительно, с боекомплектом или имуществом) и одна машина сопровождения УАЗ («Буханка»).

