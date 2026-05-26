26 мая 2026, вторник, 14:50
1
  26.05.2026, 13:15
  • 3,692
Американская баскетболистка ушла из минского клуба после скандала на границе
Доника Косби

Теперь она в розыске.

Американская баскетболистка Доника Косби, игравшая за минский клуб «Горизонт», разорвала с ним контракт после досмотра на границе и обыска. Сейчас она в розыске, пишет «Медиазона».

Фамилию Доники издание обнаружило в российской базе розыска, однако в карточке не указано, в какой стране на нее завели уголовное дело — России или Беларуси, и по какой статье.

Самой спортсменке обстоятельства дела также неизвестны. В 2025 году она прекратила игровую карьеру и теперь работает помощницей главного тренера женской баскетбольной команды в комьюнити-колледже Миссисипи Галф-Кост.

По словам Косби, в 2024 году она возвращалась в Беларусь после отпуска на Рождество, и на границе у нее конфисковали рюкзак «для каких-то тестов или типа того». Спортсменку тогда все же пустили в Беларусь, но через три недели пригласили на опрос, после которого она покинула страну.

«Ко мне относились как к преступнице или типа того, когда я пересекала границу. Искали хоть какую-то причину, чтобы меня арестовать, так что я не удивлена», — рассказала баскетболистка.

