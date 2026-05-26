ЦПД: Китай дистанцируется от РФ 1 26.05.2026, 14:06

2,508

МИД неожиданно прокомментировал позицию Пекина по поводу планов Москвы.

Страна-агрессор Россия угрожает Украине системными ударами по объектам в Киеве. Но, похоже, эту идею Кремля не поддерживает мощный партнер Москвы — Пекин.

По данным «Укринформа», пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин заявила, что позиция Китая в вопросе «украинского кризиса» является последовательной и четкой, поэтому Пекин призывает к диалогу и переговорам для урегулирования войны.

Также она призвала «все стороны воздерживаться от усиления боевых действий».

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал это заявление представительницы Китая. По его словам, Пекин таким образом дистанцируется от российских угроз нанести удар по Киеву и агрессивной риторики Москвы, которая началась как раз после визита Путина.

«Россия сейчас стремится путем террора заставить Украину пойти на уступки в переговорах, но это наивно, этого не будет, хотя Путин, похоже, верит в это. Россия должна немедленно прекратить войну, и тогда это позволит РФ избежать тех последствий, о которых пока Путин не рассказывает россиянам», — добавил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com