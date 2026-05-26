26 мая 2026, вторник, 15:03
Арина Соболенко рассказала, как пройдет ее свадьба в Греции

  • 26.05.2026, 14:51
Теннисистка сохранит свою девичью фамилию.

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко рассказала на YouTube-канале First & Red, что она ни в коем случае не наденет на свою свадьбу, кого из гостей пригласит и почему сохранит свою девичью фамилию.

Сейчас Арина находится в Париже, где 26 мая проведет свой первый матч на «Ролан Гаррос» против испанки Джессики Бусас Манейро.

Арина Соболенко, после ответа «да» на предложение бразильского бизнесмена греческого происхождения Георгиоса Франгулиса, пребывает с марта 2026 года в статусе счастливой невесты. Свадьба, как она сказала в одном из интервью, планируется на лето 2027 года в Греции. Пока же она ответила, каким представляет себе это торжество. Главное - рядом будет человек, которого она любит и уважает.

- У него есть качества, напоминающие мне о моем отце, - рассуждала Арина, после напоминания о том, что ее отец и жених по знаку зодиака Девы.

После замужества Арина Соболенко сохранит свою девичью фамилию. Она объясняет это так:

- У меня своя история, и, слава богу, в этом есть понимание. Мне хочется фамилию моего отца в историю вписать. Но я если у нас будут дети, то там будет борьба… И я уже проигрываю в этой битве. Так что дети у нас будут Франгулисы.

В блиц-опросе Арину попросили ответить только двумя словами - «норм или стрем» - на несколько вопросов о свадьбе. Так мы узнали, что она вполне может сыграть турнир накануне свадьбы. Ну, а как по-другому, если летом очень плотное расписание?!

Кроссовки под свадебное платье она не наденет, потому что это «стрем». А вот теннисную фотосессию в свадебном платье провести не прочь:

- Но только, если это будет не единственная фотосессия. Все-таки хочется больше нежнятины, что ли, какой-то.

Дальше ей пришлось выбрать ответ на вопрос, может ли быть на торжестве свадебный торт в виде теннисного мяча? Арине такая идея не нравится.

- Тигр - норм, - предложила Соболенко, напомнив о своем символе.

Разговаривать на свадьбе о теннисе Арина не хотела бы. А вот гостей из мира тенниса она, конечно, пригласит:

- Ну, не всех, естественно, но самых клеевых - норм.

Среди них будет ее подруга испанка Паула Бадоса и россиянин Карен Хачанов.

- Каренчик обязательно, Настя Потапова, Калинская Аня обязательно. Юльчик тоже придет, я не знаю, Оля Говорцова - это уже из закончивших...

