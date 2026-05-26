Российский депутат в Думе перешел на мат, описывая «дыру» в бюджете 4 26.05.2026, 15:07

И спросил, не собираются ли власти снова печатать деньги, как в 1990-х.

Депутат Госдумы РФ Валерий Гартунг матом описал дыру в российском бюджете и предупредил о риске печатания денег с последующей гиперинфляцией.

По его словам, дефицит за прошлый год и текущий год суммарно уже приближается к колоссальным 11 трлн рублей (154,5 млрд долларов), пишет «Агентство».

Он потребовал, чтобы власти РФ объяснили, чем собираются закрывать финансовую дыру. «Что мы будем делать с дефицитом федерального бюджета? У нас за прошлый год больше 5 триллионов и сейчас еще под 5 триллионов. Суммарно около 11 триллионов уже б**. Что мы с этим будем делать? Печатать деньги, что ли, будем? Как в 92-м году, когда каждую неделю на 30% цены росли», - сказал Гартунг.

Он заявил, что деньги нужно брать «там, где они есть»: у естественных монополий, сырьевого и финансового секторов.

Контекст делает его слова еще жестче. По данным Минфина РФ, дефицит федерального бюджета за январь - апрель 2026 года достиг $82,1 млрд. Это уже выше годового плана: в бюджете на весь год был заложен дефицит около 3,8 трлн рублей. Расходы бюджета растут быстрее доходов.

Forbes со ссылкой на данные Минфина писал, что за первые четыре месяца расходы увеличились до $246,1 млрд, тогда как доходы сократились на 4,5%. Фактически даже в Госдуме уже признают проблему, которую Кремль старается не выносить в публичную повестку: война и разгон военных расходов пробивают бюджет, а простых решений нет. Повышать налоги опасно, резать траты сложно, печатать деньги - риск инфляционного удара.

