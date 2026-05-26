26 мая 2026, вторник, 15:03
Ученые: Сон омолаживает

  • 26.05.2026, 14:55
Важна регулярность.

Ученые Школы общественного здравоохранения Блумберга при Университете Джонса Хопкинса обнаружили, что регулярный суточный ритм может быть связан с замедленным биологическим старением. Исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open.

В работе приняли участие 207 жителей Балтимора среднего и пожилого возраста. В течение недели они носили умные браслеты, которые фиксировали продолжительность сна, периодов отдыха и уровень дневной активности. Затем исследователи сопоставили эти данные с эпигенетическим возрастом — показателем, отражающим темпы старения организма на уровне ДНК-меток.

Анализ показал, что у участников с более стабильным и выраженным суточным ритмом эпигенетическое старение было менее выраженным. Когда активность днем и покой ночью были четко разделены, а режим сна сохранялся одинаковым изо дня в день, биологический возраст увеличивается медленнее.

Обратная картина наблюдалась у людей с нарушенным режимом. Фрагментированный сон, ночная активность и частые сдвиги времени отхода ко сну были связаны с более быстрым эпигенетическим старением. По оценке авторов, такие нарушения могут отражать дисбаланс циркадных ритмов — внутренних биологических часов организма.

При этом исследователи подчеркивают, что речь идет о наблюдательной связи. Работа не доказывает, что именно режим сна напрямую замедляет или ускоряет старение. Однако полученные данные указывают, что стабильность суточного ритма может рассматриваться как важный маркер биологического возраста и потенциальное направление для профилактики возрастных нарушений.

