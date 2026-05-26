Монголия может стать ключом к ослаблению Пекина 26.05.2026, 15:33

Вашингтон намерен наладить добычу редкоземельных металлов в стране.

США рассматривают Монголию как одного из ключевых партнеров в борьбе за контроль над мировыми поставками редкоземельных металлов — стратегически важного сырья для электроники, оборонной промышленности и энергетики, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Как отмечают американские аналитики, Монголия обладает около 17% мировых запасов редкоземельных элементов и уступает по этому показателю только Китаю. На фоне усиливающегося противостояния Вашингтона и Пекина Белый дом стремится сократить зависимость от китайских поставок критически важных минералов.

Еще в 2023 году США и Монголия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере устойчивых цепочек поставок полезных ископаемых. Теперь эксперты предлагают расширить партнерство: создать американо-монгольские консорциумы по добыче редкоземельных металлов, инвестировать в переработку сырья и даже поддержать строительство атомной электростанции в Монголии.

Особую обеспокоенность в Вашингтоне вызывает растущее влияние Китая на соседнюю страну. Авторы инициативы считают, что Пекин стремится превратить Монголию в экономически зависимое государство и сохранить контроль над глобальным рынком редкоземельных ресурсов.

При этом США рассчитывают действовать совместно с союзниками — Францией, Южной Кореей и другими странами. По мнению аналитиков, многосторонние проекты помогут снизить риски давления со стороны Китая и ускорят создание альтернативных поставок стратегического сырья на мировой рынок.

