закрыть
26 мая 2026, вторник, 16:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Монголия может стать ключом к ослаблению Пекина

  • 26.05.2026, 15:33
  • 1,160
Монголия может стать ключом к ослаблению Пекина

Вашингтон намерен наладить добычу редкоземельных металлов в стране.

США рассматривают Монголию как одного из ключевых партнеров в борьбе за контроль над мировыми поставками редкоземельных металлов — стратегически важного сырья для электроники, оборонной промышленности и энергетики, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Как отмечают американские аналитики, Монголия обладает около 17% мировых запасов редкоземельных элементов и уступает по этому показателю только Китаю. На фоне усиливающегося противостояния Вашингтона и Пекина Белый дом стремится сократить зависимость от китайских поставок критически важных минералов.

Еще в 2023 году США и Монголия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере устойчивых цепочек поставок полезных ископаемых. Теперь эксперты предлагают расширить партнерство: создать американо-монгольские консорциумы по добыче редкоземельных металлов, инвестировать в переработку сырья и даже поддержать строительство атомной электростанции в Монголии.

Особую обеспокоенность в Вашингтоне вызывает растущее влияние Китая на соседнюю страну. Авторы инициативы считают, что Пекин стремится превратить Монголию в экономически зависимое государство и сохранить контроль над глобальным рынком редкоземельных ресурсов.

При этом США рассчитывают действовать совместно с союзниками — Францией, Южной Кореей и другими странами. По мнению аналитиков, многосторонние проекты помогут снизить риски давления со стороны Китая и ускорят создание альтернативных поставок стратегического сырья на мировой рынок.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина