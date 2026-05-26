закрыть
26 мая 2026, вторник, 16:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Американский журналист призвал переговорщиков Трампа приехать в Киев

2
  • 26.05.2026, 15:55
  • 1,144
Американский журналист призвал переговорщиков Трампа приехать в Киев
Дональд Трамп

Стив Уиткофф уже как минимум семь раз посещал Россию.

Американские переговорщики по Украине должны лично посетить Киев, чтобы увидеть реальную ситуацию на месте и понять, за что воюет страна. С таким призывом выступил американский публицист и политический аналитик Ребекка Хайнрихс в статье для The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Автор отметила, что президент США Дональд Трамп пытается выступать нейтральным посредником в конфликте, однако главный переговорщик его команды, Стив Уиткофф, уже как минимум семь раз посещал Россию и ни разу не был в Украине.

По мнению автора, визит в Киев помог бы американским представителям увидеть, как украинцы продолжают жить и работать под постоянными ударами российских беспилотников и ракет. Особое внимание предлагается уделить центрам управления дронами и частным разработчикам, которые создают новые технологии прямо во время войны.

Украина стала одной из главных площадок современной войны беспилотников, а местные инженеры и предприниматели демонстрируют высокий уровень адаптации и изобретательности.

Украинцы по-прежнему связывают большие надежды с США и лично с Трампом, несмотря на затянувшийся конфликт.

Россия рассматривает не только Украину, но и весь Запад как противника. В связи с этим поддержка Киева отвечает интересам США и соответствует заявлениям госсекретаря США Марко Рубио о необходимости укрепления западного мира.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина