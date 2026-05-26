Американский журналист призвал переговорщиков Трампа приехать в Киев 26.05.2026, 15:55

Стив Уиткофф уже как минимум семь раз посещал Россию.

Американские переговорщики по Украине должны лично посетить Киев, чтобы увидеть реальную ситуацию на месте и понять, за что воюет страна. С таким призывом выступил американский публицист и политический аналитик Ребекка Хайнрихс в статье для The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Автор отметила, что президент США Дональд Трамп пытается выступать нейтральным посредником в конфликте, однако главный переговорщик его команды, Стив Уиткофф, уже как минимум семь раз посещал Россию и ни разу не был в Украине.

По мнению автора, визит в Киев помог бы американским представителям увидеть, как украинцы продолжают жить и работать под постоянными ударами российских беспилотников и ракет. Особое внимание предлагается уделить центрам управления дронами и частным разработчикам, которые создают новые технологии прямо во время войны.

Украина стала одной из главных площадок современной войны беспилотников, а местные инженеры и предприниматели демонстрируют высокий уровень адаптации и изобретательности.

Украинцы по-прежнему связывают большие надежды с США и лично с Трампом, несмотря на затянувшийся конфликт.

Россия рассматривает не только Украину, но и весь Запад как противника. В связи с этим поддержка Киева отвечает интересам США и соответствует заявлениям госсекретаря США Марко Рубио о необходимости укрепления западного мира.

