The Times: Украина меняет правила современной войны 25.05.2026, 17:21

Массовое использование БПЛА стало главным оружием ВСУ.

Украина стала одним из мировых лидеров в области боевого применения беспилотников, превратив войну дронов в ключевой инструмент сдерживания российской армии. Об этом пишет британская газета The Times (перевод — сайт Charter97.org).

Издание отмечает, что еще чуть больше года назад президент США Дональд Трамп говорил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что у Киева «нет козырей» для победы. Однако теперь Украина получила собственный козырь — массовое использование ударных беспилотников, которые меняют саму логику современной войны.

На отдельных участках фронта дроны фактически уничтожили понятие классической линии соприкосновения. Вместо нее появилась широкая «зона смерти», где любое передвижение российских военных или техники становится крайне опасным.

Украинские подразделения используют систему поощрений, напоминающую видеоигру. За уничтожение российской техники, пехоты и узлов связи операторы получают баллы, которые затем можно обменять на доступ к более современному вооружению через специальную платформу Brave1.

По данным Киева, российская армия ежемесячно теряет до 35 тысяч человек убитыми и ранеными. Украина рассчитывает увеличить эти потери до 50 тысяч в месяц, делая ставку именно на беспилотные технологии.

Россия впервые за долгое время начала сталкиваться с устойчивыми потерями на отдельных направлениях фронта. При этом Украина также несет серьезные потери и испытывает нехватку личного состава.

Киев фактически пытается компенсировать численное превосходство России дешевыми и массовыми технологиями, создавая новую модель войны XXI века.

