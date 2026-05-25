Археологи сделали сенсационное открытие о первых христианах
- 25.05.2026, 17:59
Находки в Анатолии меняют представление о зарождении христианства.
В Турции археологи сделали серию сенсационных открытий, которые меняют представление о зарождении христианства. Главной находкой стало одно из древнейших изображений Иисуса Христа — уникальная фреска III века, обнаруженная в подземной гробнице города Изник, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).
Изображение Христа в образе «Доброго Пастыря» сохранилось почти идеально благодаря отсутствию кислорода в захоронении. Ученые называют его лучшим по сохранности ранним изображением Иисуса из когда-либо найденных. Христос изображен без бороды, с короткими волосами и в одежде римской знати — именно так, вероятно, воспринимали его первые христиане.
За последние два года в Анатолии обнаружили более десяти ранее неизвестных церквей IV–V веков, древние христианские гробницы, надписи и редкие артефакты. В древнем Пергаме археологи нашли одно из самых ранних изображений Святого Георгия, а в Смирне — вероятно, древнейшие христианские надписи в мире.
Исследования подтверждают, что территория современной Турции была одним из главных центров распространения новой религии после распятия Христа. Именно здесь христианство превратилось из преследуемой секты в силу, способную бросить вызов Римской империи.
Особый интерес ученых вызывает культ римских императоров, активно развивавшийся в Анатолии. Историки считают, что именно противостояние этому культу стало основой знаменитого библейского образа «числа зверя» — 666, упомянутого в Откровении Иоанна Богослова.