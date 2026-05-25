Белоруска в Берлине продает дизайнерские платья за 400 евро 2 25.05.2026, 17:50

Одна из коллекций посвящена подпольной борьбе белорусов.

В модном берлинском районе Фридрихсхайн каждая вторая витрина магазина — это выставочный зал дизайнерской одежды. В одной из таких витрин висит белая футболка с большим красным глазом, сделанным из обрезков ткани.

Футболка с изображением глаза — часть первой коллекции белорусского дизайнера Елены Штайнке, которая развивает свой бренд Alena Steinke в Берлине .

Во время учебы на дизайнера Елена часто слышала от преподавателей о негативном влиянии массовой текстильной промышленности на окружающую среду. По их словам, единственное, что может быть еще более вредным для природы, — это нефтяная промышленность. Поэтому, когда дело дошло до ее собственного бренда, Елена решила сделать его «медленным» и экологичным. Однако оказалось, что сделать медленный и экологичный бренд прибыльным непросто.

Если бизнес не приносит денег, можно изменить бизнес-план. Или можно решить, что это искусство — и тогда можно на этом остановиться, демонстрируя коллекции не в магазинах, а на выставках и в берлинских музеях. Елена именно так и поступает, и она рассказала об этом spravy.io.

— Что это за место?

— Это дизайнерский коворкинг . Я живу неподалеку, постоянно проходила мимо и думала: какое интересное место. Потом зашла, чтобы спросить, есть ли у них свободные места, и осталась. Помимо меня, здесь работают еще несколько мастеров. У каждого из них тоже свой бренд — и каждый из них, как и мой, состоит из одного человека.

— Вы покупаете друг у друга товары?

— У всех нас очень разные стили. Я в основном ношу вещи, которые шью сама, — но не те, которые сшила для коллекции. Вещи из коллекции — это не повседневная одежда. Хотя, например, фасон брюк, которые я сейчас ношу, я использовала в коллекции — просто сшила их из другой ткани для повседневной носки.

— Вы работаете прямо за этим столом?

— Да, я крою, я шью. Иногда я работаю непосредственно с тканью: то есть беру манекен, натягиваю на него кусок ткани и моделирую. А иногда начинаю работать по рисунку — а потом создаю выкройку.

Моя первая коллекция была экспериментальной — я шила ее из слов. Точнее, из фразы «Любовь спасёт мир». Я вырезала каждое слово на прямоугольном куске ткани, а затем сшила платье на манекене из этих букв и всех оставшихся деталей. Ткань была двух цветов — красного и белого, и я посвятила эти платья белорусским женщинам.

— Сколько стоит платье из этой коллекции?

— Похожее стоит около 400 евро. Но это я продавать не буду, оно для меня слишком дорогое.

Можно сказать, что основа платья сшита из двух прямоугольников. Ну, как пододеяльник. А потом я вырезала из него ненужные детали. Это техника вычитания — ей учит британский дизайнер Джулиан Робертс. Я узнала обо всей этой истории из писем от него. Когда коллекция была готова, я отметила Робертса в Инстаграме и написала, что использовала тот же метод. Было приятно, когда он ответил, что ему понравилась коллекция.

А над второй коллекцией я начала работать незадолго до войны в Украине и хотела посвятить ее подпольной борьбе белорусов. Коллекция выполнена в зелёных, красных и синих тонах, и я планировала назвать ее «Партизан». А потом началась война — и появились настоящие партизаны.

Мы организовали показ в рамках Берлинской недели моды. Среди моделей, участвовавших в показе, были украинские беженки. Музыкальное сопровождение концерта обеспечила группа «Криви». Из Варшавы на показ приехала Анна Коновалова, мать политической заключенной Антонины Коноваловой. Она вяжет очень красивые вещи из козьей шерсти, и мы включили их в показ. Мы стилизовали их, добавили много джинсовой ткани — получилось очень хорошо. Зал был полон!

А третья коллекция выполнена в черно-белом цвете. Я назвала ее «Тени». Она стала результатом моих личных исследований человеческой психологии — как моей собственной, так и событий в мире.

— Переехав в Берлин, вы преподавали немецкий язык и работали переводчиком. Откуда взялись мода, манекены и дизайнерские коворкинги?

— В какой-то момент я просто поняла, что хочу что-то изменить, и меня всегда интересовали мода и стиль. Я решила, что хочу заниматься этим профессионально, и пошла учиться: сначала в Берлине, затем онлайн в Киеве и Москве.

Я сразу поняла, что не хочу работать на другой бренд и заниматься делами, которые меня не увлекают. Кроме того, я прекрасно понимала, что индустрия моды основана на эксплуатации, и я совершенно не хотела становиться частью этой системы. Для меня было важно создать что-то свое. Я знала, что это должна быть устойчивая, медленная мода. В то же время я не хотела заниматься производством. Я понимала, что такой формат работы мне не подходит. Для построения такого бизнеса нужны деньги, партнёры и команда, чей труд тоже должен оплачиваться.

— В чем заключается «медлительность» вашего бренда?

— Все мои изделия создаются в единственном экземпляре, каждое из них уникально.

Принцип безотходного производства — один из важнейших принципов моей работы. Я стараюсь избегать остатков ткани. Часть коллекции я создаю по выкройкам, а другую часть шью из обрезков. Иными словами, я использую все обрезки ткани в коллекции различными способами.

А некоторые модели — это апсайклинг, то есть я перерабатываю старую одежду. Например, шерстяные мужские костюмы. Некоторые я нахожу в магазинах секонд-хенд, некоторые приносят мне друзья или коллеги. Когда я работала над одной из коллекций, сотрудники нашего коворкинга вдруг начали приносить мне свитера, шали и предлагать использовать их в своих изделиях.

Но оказалось, что этот путь требует гораздо больше усилий и затрат — времени и денег — чем я изначально предполагал. А самым сложным было продвижение и продажи, у меня не хватало энергии на эту область. В результате стало ясно, что в финансовом плане я далеко не продвинусь. Кроме того, конкурировать с быстрой модой очень сложно.

— А разве вообще возможно с ней конкурировать?

— Выжить можно только найдя свою целевую аудиторию. В Берлине есть бренды, которым это удалось, но я не уверена, что они финансово успешны. Почти все мои знакомые не заработали много денег и существуют только благодаря энтузиазму.

Конечно, у меня был бизнес-план. И, конечно, мне приходилось много раз его менять в процессе. У меня хватало сил и энергии для создания коллекций, основные проблемы возникали с продажами.

Мои коллекции можно было найти в торговом центре Bikini Berlin в Studio183 . Они работают не только с берлинскими брендами, было приятно видеть себя в таких больших залах — и самое приятное было то, что мои вещи были куплены, и куплены довольно выгодно. Но мне пришлось оплатить аренду вешалки на полгода, заплатить агенту, с которым я тогда работала, плюс отдать магазину процент от продаж — в результате все было продано с убытком.

— В том смысле, что это полностью отрицательно?

— По сути, ничего не осталось. Но это сказалось на репутации бренда. Увидев мою продукцию в этих магазинах, покупатели сразу же находили меня в Instagram. Жаль, что это были в основном туристы из Нидерландов, Швеции и США, поэтому они не стали постоянными клиентами.

Моими постоянными клиентами были в основном творческие люди, разбирающиеся в моде и заинтересованные в новых идеях. Но со временем стало ясно, что мне нужно либо изменить бренд, сделать его более повседневным, либо искать другой источник дохода. И я решила развиваться в другой области — психологии, а бренд оставить в том виде, в котором я его создала, и заниматься им как хобби.

Самые большие расходы — это аренда, 200 евро в месяц. Ткани я покупаю в магазинах — это относительно недорого и экологично; аксессуары стоят дорого, если покупать их в магазине, а не оптом.

Пока что мне удалось «вернуть» меньше половины. Если разделить годовой объем продаж на 12 месяцев, то в среднем получится около 100 евро в месяц. Это цифры за последний год, когда я практически постоянно осваивал новую профессию и мало занимался брендом. Продажи, можно сказать, были случайными. Кто-то увидел витрину, зашел и что-то купил.

— То есть теперь это больше искусство, чем мода?

— Да. Я участвовала в нескольких выставках. Первая проходила в Музее прикладного искусства в Берлине. Там проводился конкурс среди дизайнеров и мастеров, и моя первая коллекция победила в конкурсе и несколько месяцев выставлялась в музее.

Вторая выставка проходила в очень модном берлинском месте — Platte. Это пространство, где встречаются берлинские дизайнеры и авторы небольших брендов. Попасть туда непросто, но когда тебя принимают, это что-то значит. Я прошла конкурс, организованный для дизайнеров-мигрантов.

Мне нравится работать с музыкантами. А ещё я сшила платье для «Криви». Я обещала сшить такое же для группы, в которой играет мой муж, но пока до этого не дошли руки.

— Насколько сложно быть модным в Берлине? Здесь каждый второй — модник? Когда я шла к вам, мне навстречу попался дедушка в костюме с огромными неоновыми ногтями.

— Я думаю, в Берлине очень легко быть модным — все, что ты носишь, подходит. Здесь никто ни на кого не смотрит и никого не осуждает, поэтому нет необходимости думать о том, как выглядеть моднее других.

Когда я впервые приехала сюда учиться в 2003 году, я сразу поняла, что это мой город. Он такой разнообразный, свободный, здесь так много интересных людей, и нет строгих правил — говорят, что нужно выглядеть так и вести себя так. Мне очень нравится наблюдать за берлинцами, они меня вдохновляют — иногда на улице можно увидеть невероятное смешение стилей.

Люди здесь такие же разные, как и районы города. Фридрихсхайн, где мы сейчас находимся, на мой взгляд, — квинтэссенция Берлина, мой любимый район. Он привлекает молодежь, туристов, и это один из самых модных районов — здесь много брендов, маленьких магазинчиков.

— Есть ли какие-либо места, где вы хотели бы выставить свои коллекции? Магазины, музеи... где?

— Сейчас я наблюдаю за магазином в Испании. Там представлены мои любимые дизайнеры — японский Comme des Garçons, Иссей Мияке, Йоджи Ямамото. А ещё есть совершенно неизвестные бренды. И мне бы хотелось привнести свой стиль в нишу и предлагать платья в этом магазине. И если бы я увидела их там, я была бы счастлива, даже если бы ничего от этого не заработала.

