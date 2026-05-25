Белорусская группа получила специальный приз польского фестиваля 25.05.2026, 17:37

Группа «Касары» вышла в финал фестиваля фольклорной музыки Nowa Tradycja в Варшаве.

Коллектив отметили специальным призом Polskie radio Jedynka, пишет Most.

Группа «Касары» была создана в 2023 году в Варшаве по инициативе белорусского музыканта и исследователя традиционной культуры Сергея Довгушева. Коллектив занимается возрождением традиций белорусских мужских песнопений. Репертуар группы составлен из косарских, солдатских, рекрутских и лирических песен белорусского народного музыкального наследия.

Специально для выступления на фестивале коллектив разнообразил аранжировки рекрутских и застольных песен электронным компонентом, благодаря чему они зазвучали еще более атмосферно. Варшавская публика очень тепло встретила белорусских музыкантов.

Вместе с белорусами в финальный день конкурса, 22 мая, на сцене фестиваля выступили группа Piąty Żywioł, работающая на стыке фолка и джаза, минималистично-авангардный дуэт Braty, коллектив Etersoul с импровизационным этно-джазовым сочетанием кларнета и электрогитары, а также Павел Плоскань, в руках которого колёсная лира приобрела возвышенное прогрессивно-психоделическое звучание.

По результатам конкурса группа «Касары» отмечена специальным призом Jedynka.

Гран-при фестиваля получила польская мультиинструменталистка Каролина Матушкевич.

