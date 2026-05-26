26 мая 2026, вторник, 18:16
«Нельзя управлять армией без нецензурной лексики»

  26.05.2026, 16:43
Американский генерал Джордж Паттон

Генерал Джордж Паттон снова оказался в центре внимания.

Американский генерал Джордж Паттон, один из самых известных военачальников Второй мировой войны, вновь оказался в центре обсуждений после публикации материалов о его жестком стиле командования и скандальных эпизодах биографии, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Особое внимание привлекла его знаменитая фраза: «Невозможно управлять армией без ругани». Паттон прославился резкими высказываниями, агрессивной тактикой и умением вдохновлять солдат даже в самых тяжелых условиях.

Однако вместе с военными успехами его имя связано и с громкими скандалами. В 1943 году во время Сицилийской кампании генерал ударил двух американских солдат, страдавших от боевого истощения — сегодня такое состояние классифицируется как ПТСР. Паттон обвинил их в трусости и потребовал вернуть на передовую.

Инцидент вызвал общественное возмущение и критику со стороны союзного командования. Верховный главнокомандующий Дуайт Эйзенхауэр заставил Паттона публично извиниться, а самого генерала временно отстранили от фронтового командования.

Несмотря на противоречивую репутацию, Паттона до сих пор считают одним из самых талантливых американских полководцев, сыгравших ключевую роль в наступлении союзников в Европе.

