«Нельзя управлять армией без нецензурной лексики»3
- 26.05.2026, 16:43
Американский генерал Джордж Паттон, один из самых известных военачальников Второй мировой войны, вновь оказался в центре обсуждений после публикации материалов о его жестком стиле командования и скандальных эпизодах биографии, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).
Особое внимание привлекла его знаменитая фраза: «Невозможно управлять армией без ругани». Паттон прославился резкими высказываниями, агрессивной тактикой и умением вдохновлять солдат даже в самых тяжелых условиях.
Однако вместе с военными успехами его имя связано и с громкими скандалами. В 1943 году во время Сицилийской кампании генерал ударил двух американских солдат, страдавших от боевого истощения — сегодня такое состояние классифицируется как ПТСР. Паттон обвинил их в трусости и потребовал вернуть на передовую.
Инцидент вызвал общественное возмущение и критику со стороны союзного командования. Верховный главнокомандующий Дуайт Эйзенхауэр заставил Паттона публично извиниться, а самого генерала временно отстранили от фронтового командования.
Несмотря на противоречивую репутацию, Паттона до сих пор считают одним из самых талантливых американских полководцев, сыгравших ключевую роль в наступлении союзников в Европе.