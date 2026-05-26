Украинские роботы взорвали подземный бункер россиян
- 26.05.2026, 17:34
Операция проведена в тылу врага.
Операторы наземных роботизированных комплексов подразделения NC13 Третьего армейского корпуса ВСУ провели успешную атаку на укрытия российских оккупантов.
Для удара украинские бойцы использовали два дрона-камикадзе наземного типа, которые поочередно добрались до вражеского укрытия.
Первый робот взорвался у входа и фактически заблокировал оккупантам возможность покинуть укрытие. После этого второй робот нанес основной удар и полностью уничтожил место дислокации противника вместе с живой силой внутри.
В подразделении отмечают, что продолжают методично ликвидировать врага даже в его тыловых районах.