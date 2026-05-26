закрыть
26 мая 2026, вторник, 18:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские роботы взорвали подземный бункер россиян

  • 26.05.2026, 17:34
  • 1,202
Украинские роботы взорвали подземный бункер россиян
Иллюстрационное фото

Операция проведена в тылу врага.

Операторы наземных роботизированных комплексов подразделения NC13 Третьего армейского корпуса ВСУ провели успешную атаку на укрытия российских оккупантов.

Для удара украинские бойцы использовали два дрона-камикадзе наземного типа, которые поочередно добрались до вражеского укрытия.

Первый робот взорвался у входа и фактически заблокировал оккупантам возможность покинуть укрытие. После этого второй робот нанес основной удар и полностью уничтожил место дислокации противника вместе с живой силой внутри.

В подразделении отмечают, что продолжают методично ликвидировать врага даже в его тыловых районах.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ложный «моральный эквивалент»
Ложный «моральный эквивалент» Гарри Каспаров
Источник путинской власти иссякает
Источник путинской власти иссякает Аббас Галлямов
По обе стороны решетки
По обе стороны решетки Ирина Халип
Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина