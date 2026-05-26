Украинские роботы взорвали подземный бункер россиян 26.05.2026, 17:34

1,202

Иллюстрационное фото

Операция проведена в тылу врага.

Операторы наземных роботизированных комплексов подразделения NC13 Третьего армейского корпуса ВСУ провели успешную атаку на укрытия российских оккупантов.

Для удара украинские бойцы использовали два дрона-камикадзе наземного типа, которые поочередно добрались до вражеского укрытия.

Первый робот взорвался у входа и фактически заблокировал оккупантам возможность покинуть укрытие. После этого второй робот нанес основной удар и полностью уничтожил место дислокации противника вместе с живой силой внутри.

В подразделении отмечают, что продолжают методично ликвидировать врага даже в его тыловых районах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com