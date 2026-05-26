Аналитики предупредили о скором кризисе российской экономики и власти 26.05.2026, 17:55

Особую проблему представляет нехватка людей.

Западные аналитики предупредили о скором кризисе российской политической и экономической системы на фоне затяжного конфликта в Украине. По их оценке, нынешняя модель военных расходов и поддержки фронта не выдерживает нагрузку, пишет The International Institute for Strategic Studies (перевод — сайт Charter97.org).

Эксперты отмечают, что российская экономика практически достигла предела производственных возможностей. При этом ресурсы, рабочая сила и финансирование все активнее перераспределяются в пользу оборонного сектора, что усиливает давление на гражданскую экономику.

Особую проблему представляет нехватка людей. Потери на фронте, эмиграция и рост спроса на работников оборонных предприятий сокращают доступный рынок труда. Аналитики считают, что власти сталкиваются с трудностями при наборе новых контрактников даже несмотря на высокие выплаты.

В материале подчеркивается, что Россия пока не проводила полномасштабную мобилизацию экономики по советскому образцу и продолжает опираться на рыночные механизмы. Однако дальнейшее продолжение войны может потребовать более жестких мер контроля — ограничения свобод, усиления давления на бизнес и населения, а также принудительного перераспределения ресурсов.

Авторы исследования считают, что подобный сценарий несет риски внутренней нестабильности и роста напряжения среди элит. Одновременно в России уже фиксируются ограничения интернет-сервисов и усиление контроля над общественной активностью.

По мнению аналитиков, в ближайшее время Кремлю придется выбирать между дальнейшей эскалацией мобилизационной политики и пересмотром военных целей.

