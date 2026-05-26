Вашингтон усиливает влияние на Южном Кавказе 26.05.2026, 18:38

Фото: Getty Images

США и Армения запускают проект TRIPP.

Вашингтон и Ереван подписали большое соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа во имя международного мира и процветания» — TRIPP. Детали опубликовало издание ArmenPress.

Документ был подписан 26 мая в Ереване главой МИД Армении Араратом Мирзояном и госсекретарем США Марко Рубио. Помимо TRIPP, также был принят меморандум о редкоземельных минералах и металлах.

Данное событие для Армении является историческим. Еще недавно республика считалась зоной исключительного влияния России на Южном Кавказе. Но сейчас Ереван все активнее выстраивает отношения с США и европейскими странами.

Во время церемонии Рубио поддержал нынешний курс армянского руководства.

- Ваша вся команда здесь, в Армении, прокладывает путь к более светлому и независимому будущему для Армении, — заявил он.

Проект TRIPP должен превратить Армению в важный транспортный и логистический узел региона. Речь идет о строительстве и развитии железных дорог, автомобильных трасс, энергетической инфраструктуры, трубопроводов, линий связи и электросетей.

Одним из ключевых пунктов соглашения стало создание совместной компании TRIPP Development Company. Контрольный пакет в 74% должна получить американская сторона. Армении будет принадлежать 26%. Компания получит эксклюзивные права на использование и развитие территорий, связанных с проектами TRIPP, сроком на 49 лет с возможностью продления.

При этом Армения сохраняет полный суверенитет над своей территорией, границами и инфраструктурой.

Соглашение стало очередным сигналом серьезного геополитического разворота Армении, ее ухода от Москвы.

