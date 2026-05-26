26 мая 2026, вторник, 19:56
Радиостанция скрывала интервью с принцом Уильямом под забавным кодовым именем

  • 26.05.2026, 19:29
Название было выбрано из-за игры слов.

Радиоинтервью с принцем Уильямом на «Heart Radio» сопровождалось необычной закулисной деталью — сотрудники станции скрывали визит будущего короля под шутливым кодовым названием «Проект Сьюзан», пишет Daily Mail (перевод — сайт Charter97.org).

Как рассказал продюсер радиостанции Мэтт Мэнли в LinkedIn, название было выбрано из-за игры слов: оно отсылает к певице Сьюзан Бойл и одновременно рифмуется с темой королевской семьи. По его словам, в Кенсингтонском дворце знали об этом коде и отнеслись к нему с одобрением.

Интервью с принцем состоялось во время его поездки в Корнуолл и включало разговоры о семье, футболе и жизни на островах Силли. В эфире также обсуждалась забавная деталь подготовки — планировалось подарить принцу футболку с надписью «Wills», однако в магазине не оказалось буквы «I», поэтому надпись заменили на логотип радиостанции.

Продюсер также признался, что команда видела принца накануне эфира, но не решилась с ним заговорить из-за волнения.

Во время передачи Уильям тепло отозвался о своей супруге Кейт Миддлтон, назвав ее «замечательной матерью и женой», без которой семья «не справилась бы».

Интервью вызвало большой интерес у слушателей и поклонников королевской семьи, став одним из заметных медийных моментов недели.

