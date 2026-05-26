В гробнице китайского врача нашли следы древней анестезии 26.05.2026, 19:57

Знаменитый китайский доктор Ся Цюаня применял «волчий корень».

Археологи обнаружили в Китае уникальные доказательства того, что хирурги использовали анестезию еще более 600 лет назад. Следы обезболивающего вещества нашли на медицинских инструментах врача эпохи династии Мин, пишет NewScientist(перевод — сайт Charter97.org).

Речь идет о хирургических ножницах и пинцете, найденных еще в 1974 году в гробнице знаменитого китайского доктора Ся Цюаня, жившего с 1348 по 1411 год в провинции Цзянсу. Теперь исследователи с помощью лазерного анализа обнаружили на инструментах остатки аконитина — крайне токсичного вещества из растения аконит, известного также как «волчий корень».

Ученые считают, что именно аконитин использовался как обезболивающее во время операций. Следы вещества были сосредоточены на режущих частях инструментов, что практически исключает случайное загрязнение.

По словам исследователей, это самое раннее прямое химическое доказательство применения анестезии в истории медицины. Эксперты отмечают, что древние китайские врачи обладали куда более продвинутыми знаниями о хирургии и обезболивании, чем считалось ранее.

Особенно удивляет то, что аконитин чрезвычайно ядовит. Для его применения медикам приходилось разрабатывать сложные методы очистки и снижения токсичности. Исторические источники упоминают обработку растения уксусом, соевыми отварами для нейтрализации опасных свойств.

Ученые называют эти открытия свидетельством высокого уровня медицины в средневековом Китае.

