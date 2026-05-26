26 мая 2026, вторник, 21:31
Какая погода ждет белорусов завтра

  26.05.2026, 20:31
Подробный прогноз.

Подробный прогноз.

27 мая погода в Беларуси ухудшится из-за образования частного циклона на юго-западной периферии обширной депрессии над севером ЕТР. Мы окажемся в его тылу, под влиянием прохладной и неустойчивой воздушной массы с севера, пишет телеграм-канал «Метеовайб».

В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами грозы и слабый град. Меньше осадков ждём по юго-западу. Усилится северо-западный ветер в порывах до 15–20 м/с из-за увеличения разницы давления между циклоном над ЕТР и антициклоном над западом Европы.

Утром над центром Беларуси начнет обостряться холодный фронт частного циклона. Под влиянием тыловой части высокоскоростного струйного течения на уровне 500 гПа (до 40 м/с) южнее Минска он начнет трансформироваться в линейную конвективную систему с линией шквалов, где нисходящие потоки в тылу кучево-дождевой облачности будут взаимодействовать со струйным течением.

Это может привести к шквалистому усилению ветра вдоль этой линии местами до 20–24 м/с, по южной, юго-восточной половине страны

На остальной территории из-за влияния струйного течения конвективная облачность также может организовываться в новые линейные системы с порывами ветра до 20 м/с.

Но самые сильные шквалы, в отдельных районах до 20–24 м/с, вероятнее по северной и восточной половине Беларуси.

Шквалы >20 м/с могут привести к падению деревьев и обрывам линий электропередач.

Ночью +7..+13°С, по юго-западу до +16°С. Днем +12..+18°С, по юго-западу до +21°С.

Минск: ночью +9..+11°С, днём +14..+16°С, кратковременные дожди, возможна гроза и сильный ветер до 15–20 м/с.

28 мая характер погоды существенно не изменится, днём не выше +11..+17°С, по юго-западу до +20°С.

