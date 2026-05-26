«Беспилотники контролируют поле боя» 26.05.2026, 21:07

Украинский военный рассказал, как работают пилоты дронов на позициях.

Работа украинских пилотов дронов на позициях является крайне сложной и опасной. Беспилотники контролируют поле боя и делают наступательные действия противника чрезвычайно сложными. Оккупанты все больше сталкиваются с проблемами логистики и передвижения на фронте.

Украинский военнослужащий 2-го штурмового батальона 5 ОШБр Станислав Старостенко «Юрист» рассказал «24 каналу», что украинские бойцы могут находиться на позициях более трех недель. Срок ротаций зависит от погодных условий и ситуации на направлении.

По словам Старостенко, самое опасное – это не само пребывание на позициях, а путь к ним и обратно.

- 15 километров идти – это очень непросто. Все кругом летают, все тебя хотят обнаружить, все тебя хотят убить. С таким весом, когда нет дорог, это очень трудно, – отметил он.

Из-за сложной ситуации срок пребывания военных на боевых позициях увеличился. Однако эффективность операторов дронов после 10 – 15 дней непрерывной работы начинает падать.

В то же время работа экипажей БпЛА продолжается фактически круглосуточно. Операторы работают посменно по 8 или 12 часов.

- Ты 12 часов сидишь за пультом и работаешь. За тобой смотрит сводный КСП, ротный КСП, батальонный КСП, бригадный КСП – все за тобой смотрят. За тобой конкретно смотрит дежурный и говорит, что тебе делать: лететь туда, смотреть сюда, – объяснил военный.

Операторы беспилотников сопровождают украинских военных во время захода на позиции и выполнения боевых задач. Без их помощи на позиции не заходят пехотные группы.

Станислав Старостенко также рассказал, что сейчас серьезной проблемой для украинских защитников являются российские дроны на оптоволокне. Такие беспилотники могут прятаться и длительное время ждать цель.

- Они залетают, садятся в травку и могут сутки сидеть и ждать. Будет движение – он поднимется и бьет, – отметил боец.

По его словам, из-за массового использования дронов наступательные действия стали значительно сложнее.

В секторе ответственности Старостенко стрелковые бои случаются редко, ведь техника и личный состав не могут незаметно приблизиться к позициям. Если раньше дроны работали на расстоянии до 15 километров, то сейчас украинские операторы научились поражать цели уже на дистанции до 30 километров.

