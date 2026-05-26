26 мая 2026, вторник, 23:11
Меры против РФ: Лондон ввел санкции против криптосетей

  • 26.05.2026, 21:45
В санкционном пакете Лондона - 18 позиций.

Великобритания ввела санкции против криптовалютных обменников и сети незаконных финансовых операций A7, которые Россия использовала для обхода ограничительных мер Лондона. Об этом во вторник, 26 мая, сообщили в пресс-службе британского правительства.

«Поскольку действующие санкции продолжают давить на экономику, руководство России все активнее обращается к теневым сетям и непрозрачным финансовым системам, чтобы обходить ограничения», - подчеркнули в Лондоне. «Введенные сегодня санкции показывают, что Великобритания действует быстрее и жестче, чем прежде, перекрывая эти каналы и адаптируя подход, чтобы опережать российские схемы обхода», - добавили там.

Сеть A7 активно использует финансовую систему Кыргызстана. Она предназначена для финансирования военных закупок и обработки платежей от продажи нефти. По данным самой сети, в 2025 году через нее были проведены более 90 млрд долларов (77 млрд евро). Эта сумма примерно соответствует половине годовых военных расходов России, указали в кабмине Великобритании.

A7, в частности, проводила платежи через один из банков в Кыргызстане, а также задействовала крупную международную криптовалютную платформу. Под санкции попали три грузинские компании, управляющие ориентированными на Россию криптобиржами. Рестрикции также затронули ряд ключевых лиц, связанных с сетью.

В новом пакете Лондона - 18 позиций, ограничительные меры нацелены на инфраструктуру РФ, используемую для прокачки средств, закупки товаров и поддержания войны против Украины.

«Мы наносим удар по инфраструктуре, на которой держится военная экономика России, в то время как Украина усиливает давление на поле боя», - подчеркнула министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер.

Соединенное Королевство на сегодняшний день ввело санкции в общей сложности против более чем 3300 физлиц, компаний и судов. Из-за международных рестрикций экономика РФ уже потеряла свыше 450 млрд долларов (387 млрд евро), подсчитали в Лондоне.

В мае Россия снизила прогноз экономического роста на текущий год с 1,3% до 0,4%, прогноз на 2027 год сокращен вдвое.

